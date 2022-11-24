Şehir merkezine 1 saat uzaklıktaki köy okulunda sürpriz Öğretmenler Günü kutlaması

Kastamonu’nun Azdavay ilçesine yaklaşık 1 saatlik uzaklıkta bulunan köydeki okulu ziyaret eden jandarma ekipleri, okul öğretmenin Öğretmenler Günü’nü kutladı, çocuklara hediyeler vererek sevinçlerine ortak oldu.

Kastamonu’nun Azdavay ilçesine bağlı Çocukören köyünde eğitim-öğretim gören öğrenci ve öğretmenine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Öğretmenler Günü’nde sürpriz ziyarette bulundu. Azdavay İlçe merkezine yaklaşık 1 saatlik uzaklıkta bulunan Çocukören köyüne giden jandarma ekipleri, Çocukören İlkokulunda öğrenci ve öğretmeniyle bir araya geldi. 5 öğrencinin eğitim gördüğü okulda sınıf öğretmeni Engin Aslan’ın Öğretmenler Günü’nü kutlayan jandarma ekipleri, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek oyunlar oynadı. Okulda eğitim gören öğrencilerle birlikte boya yapan jandarma ekipleri, bahçede öğrencilerle topta oynadı. Jandarma ekipleri, okulda öğrencilerle birlikte derste dinledi.

“Hem bilgisayardan veya projeksiyondan ders işlerken diğer taraftan soba ile ısınıyoruz”

Azdavay ilçesine yaklaşık 1 saat uzaklıkta bulunan Çocukören Köyü İlkokulu sınıf öğretmeni Engin Aslan, jandarma ekiplerinin sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşadığını ifade ederek, “Bu köy okulunda göreve bu yıl başladım. Köyümüz, Azdavay ilçe merkezine yaklaşık 1 saatlik uzaklıkta olduğu için devletimiz, köy okulunu buraya açmayı uygun buldu. Şu anda 5 tane ilkokul 1. sınıf öğrencimiz bulunuyor. Bir tane de 4. sınıf öğrencimiz var. Birleştirilmiş sınıf ama özel sınıf havasında derslerimizi işliyoruz. Projeksiyon makinemiz, bilgisayarımız yani eğitim için her şeyimiz mevcut. Köy okulu ama ilçede herhangi bir okuldan şu anda bir eksiği yok. Sabah saat 09.00’da dersimize başlıyoruz. Akşam saat 15.00 gibi bitiyor dersimiz. Öğrencilerimiz çok istekli bir şekilde okula geliyor. Ailelerinden de olumlu dönüşler alıyoruz. Çocuklar sürekli sizi evde soruyorlar diyor. Çocuklarımız 1. sınıfa gidiyor, bu yüzden bu köy okulunun açılması çocuklar için çok iyi oldu. Bu çocuklar ya yatılı ya da bir saatlik mesafeye taşımalı olarak gidip gelmek zorunda kalacak. Bunun için devletimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum bu köy okulunu 15 yıl sonra tekrar faaliyete geçirdiği için. Hem bilgisayardan projeksiyon makinesinden ders işlerken bir taraftan da soba ile ısınıyoruz” dedi.

“Hafta içi lojmanda kalıyorum, hafta sonları evime gidiyorum”

Hafta için okulun bitişiğinde bulunan lojmanda kaldığını hafta sonları da evine gittiğini söyleyen Aslan, “Ben, hafta içi lojmanda kalıyorum hemen okulumuzun bitişiği lojman oluyor. Hafta sonları da kendi evime gidip geliyorum. Sabahları lojmanın sobasını yaktıktan sonra gelip okulun sobasını yakıyorum. Ardından çocuklarımız yarım saat sonra sıcak bir ortama sınıflarına gelmiş oluyorlar” diye konuştu.

“Okulumuz, bu yıl faaliyete geçti, açılmasında emekleri geçenlere teşekkür ediyoruz”

Çocukören köyündeki okulun 15 yıl aradan sonra bu yıl ilk kez açıldığını ifade eden Aslan, “Ben, bugün burada ders işlerken Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından gelip kapıyı tıklayıp içeriye girdiklerinde ben çok mutlu oldum, çiçeklerle geldiler ve öğretmenler günümüzü kutladılar. Bunun için ayrıca mutluluk duydum. Jandarma Genel Komutanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Açıkçası kendimden çok çocuklarımız için köyümüz, ilçe merkezine 1 saatlik uzaklıkta. Böyle kırsal bir bölgede bir öğretmenin hatırlanması ve bu şekilde bir okul sisteminin kurulması beni, çocuklarımız adına çok mutlu ediyor. Tabii ki 24 Kasım Öğretmen Günü’nde hatırlanmam da çok çok mutlu edici. Bunun içinde ayrıca mutluyum” ifadelerini kullandı.

“Okulumuz bu yıl ilk kez açıldı”

Azdavay Çocukören Köyü Muhtarı aynı zamanda 1. sınıf öğrencisi Hamza Karabeyin’in velisi, köy muhtarı Mustafa Karabeyin de, “İki yıldır uğraşmış olduğumuz Çocukören İlkokulumuzu devletimiz, milletimiz ve derneğimizin destekleriyle şükürler olsun bu yıl açmış bulunuyoruz. Çocuklarımız burada öğrenim görüyor. Öğretmenimiz var, teşekkür ediyorum. Bu okulumuzu elimizden geldiğinde kapatılmaması için çaba sarf edeceğiz, ayakta tutmaya çalışacağız. Bir köyde bir beldede okulun açık olması o köyün daha güzel daha ileriye gitmesi anlamına geliyor. Bizleri Sayın Cumhurbaşkanımız Ankara’ya çağırdı. Oraya gidip orada da Cumhurbaşkanımız 1 tane dahi öğrenci olsun dedi köy okullarını açacağız dedi. Oralarda kapalı köy okulu bırakmayacağız dedi. Çok mağdur oluyorduk bizler. Benim çocuğum 1. sınıfta okuyor. Bu çocuk akşam anne ve babanın yanına gelmesi kadar güzel bir şey olabilir mi? Olmaz” diye konuştu.

“Çocuklarımız, ara tatiline kadar adını yazabilecek duruma geldi”

Çocukören köyünün ilçe merkezine 34 kilometre uzaklıkta olduğunu vurgulayan Karabeyin, “Öğretmenimize teşekkür ediyoruz, ara tatiline kadar benim çocuğum neredeyse kendi adını soyadını yazacak duruma geldi. Azdavay’a gitseydi yılsonuna kadar da başlayamazdı. Çünkü annesinin babasının yanında kendisini güvende hissediyor, aklı evde kalmayacaktı. Aralarında yetim çocuklar var, gariban çocuklar var. Biz köylüyüz. Sağ olsun devletimizin katkılarıyla bizler bir şey yapmaya çalışıyoruz. Köy okulumuzun açık olması kadar güzel bir şey yok. Düşünün 1. sınıfa giden çocuğu belki 1 ayda da gelemeyeceği zaman olacak ilçeden köyümüze. En azından şimdi bizler elinden tutup okuluna, oradan evine götürürüz bir şekilde. Kastamonu İl Jandarmadan gelen komutanlarımız, okulumuza gelip öğrencilerimizle ilgilendi. Eğlendiler, çocuklarımıza hediyeler verdiler. Öğretmenimizin Öğretmenler Günü’nü kutladı. Bu yüzden hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

1. sınıf öğrencisi Tuğba Coşkun ise “Jandarma okulumuza geldi, bize hediyeler verdi, bu yüzden ben çok mutlu oldum” dedi.