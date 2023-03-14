SBTÜ Rektörü Kul: “Yanlış tercih öğrencinin 1 yıllık kaybına sebep oluyor”

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ), üniversite adayı lise öğrencilerine yönelik ’Üniversite Tanıtım ve Mesleki Rehberlik Programları’ düzenliyor.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) tarafından lise öğrencilerine yönelik ’Üniversite Tanıtım ve Mesleki Rehberlik Programları’ gerçekleştiriliyor. Program çerçevesinde; İl merkezindeki liseler ziyaret edilerek üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere rehberlik ve tanıtım sunumları yapılıyor. Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile SBTÜ arasında geçtiğimiz yıllarda imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde yürütülen Üniversite Tanıtım ve Mesleki Rehberlik Programları çerçevesinde Sivas İl merkezinde bulunan resmi ve özel 38 lisede 11. ve 12. sınıf öğrencileriyle bir araya gelinmesi planlanıyor.

SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul’un da bir bölümüne bizzat iştirak ettiği program çerçevesinde, lise öğrencilerine SBTÜ akademik ve idari personeli tarafından güncel sunumlar yapılıyor. Öğrencilerin üniversiteye, bölümlere ve mesleklere ilişkin sorularına birebir cevap veriliyor. 21 Şubat 2023 Salı günü SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul’un da katılımıyla Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesinde başlatılan “Üniversite Tanıtım ve Mesleki Rehberlik Programları” çerçevesinde 13 Mart 2023 tarihine kadar Sivas İl merkezinde resmi ve özel 22 lise ziyaret edildi. Bu liselerde gerçekleştirilen programlara bin 939 öğrenci katıldı. Takip eden günlerde 16 lise daha ziyaret edildiğinde toplam 38 lisede yaklaşık 3 bin 500 öğrenci ile birebir üniversite tanıtım ve mesleki rehberlik çalışması yapılması planlanıyor.

“Üniversiteleri ve kendilerini yeterince tanımayan öğrenciler yanlış tercihler yapabilmektedir”

Üniversite adayı öğrencilerin doğru tercih yapabilmelerinin yolunun, kendilerini, sistemi ve üniversiteleri doğru tanımaktan geçtiğine vurgu yapan SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, “Günümüzde zaman en değerli hazinelerimizden biridir. Üniversitelere yerleştirme sistemini, üniversiteleri ve kendilerini yeterince tanımayan öğrenciler yanlış tercihler yapabilmektedir. Bir öğrencimizin yanlış tercih yapması ise en az bir yıllık zaman kaybına sebep olmaktadır. SBTÜ olarak bizler üniversite tanıtım ve rehberlik çalışmalarına büyük önem veriyoruz. İlimizdeki hemen hemen tüm liseleri ziyaret ederek hem üniversitemizi tanıtıyor hem de aday öğrencilere yönelik rehberlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. İl merkezindeki çalışmalarımız tamamlandıktan sonra ilçelerimizle birlikte, çevre illerde ve büyükşehirlerde de bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlk kez geçtiğimiz yıl öğrenci kabul eden SBTÜ’nün tüm kontenjanları yüksek puanlı başarılı öğrencilerle yüzde 100 dolmuştur. Bundan sonraki yıllarda da bu başarıyı daha yükseklere taşıyarak sürdürmek istiyoruz” dedi.

Savunma teknolojileri ve tarım bilimleri alanında ihtisaslaşan bir üniversite olarak Türk gençlerinin havacılığa, savunma teknolojilerine ve tarım bilimlerine ilgisini, sevgisini artırmaya çalıştıklarını belirten SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, ülkemizin özellikle savunma ve havacılık sanayisindeki hamlelerinin ve başarılarının büyük bir gurur vesilesi olduğunu söyledi. Rektör Kul; “Üniversitemiz, ülkemizin havacılık, savunma sanayi ve tarım bilimleri sektörlerinde çalışacak, bu alanlarda bayrağı daha yükseklere taşıyacak nitelikli ve donanımlı mühendisleri ve teknikerleri yetiştirerek, Ülkemizin bu alanlardaki hamlelerine katkı sağlayacaktır. Bu onurlu bayrağı taşımak üzere havacılık ve tarım bilimlerine ilgi duyan tüm gençlerimizi nitelikli bir eğitim almak üzere üniversitemize davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.