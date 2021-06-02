Savunma sanayisinin liderlik okulu SAHA MBA, 2’nci mezunlarını verdi

SAHA İstanbul, TÜBİTAK TÜSSİDE iş birliği kapsamında savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde faaliyet gösteren SAHA İstanbul üye firmalarının yöneticilerine ve firma sahiplerine özel tasarlanan SAHA MBA Programı; ikinci dönem mezunlarını verdi.

SAHA İstanbul’un, firmaların yöneticilerinin ve sektör çalışanlarının eğitim ihtiyacını belirleyip nitelikli insan gücünü geliştirmek amacıyla kurduğu SAHA Akademi bünyesinde düzenlenen SAHA MBA Yönetici Geliştirme Programı, 2020-2021 eğitim dönemini tamamladı. Müfredatı dünyanın en bilinen MBA programlarının içerikleri esas alınarak onlara denk düzey ve kalitede hazırlanan SAHA MBA, İş dünyasıyla temas halinde olan ve konusunda en iyi yerli ve yabancı akademisyenler, profesyonel eğitmenler ve TÜBİTAK TÜSSİDE’nin uzman kadrosu ile başarıyla kurgulanmış bir program olarak dikkat çekiyor. Sektörün lideri firmaların yöneticileri ve üst düzey bürokratlar SAHA MBA programına değer katıyor.

Eylül 2021’de üçüncü program açılacak

2020 SAHA MBA Programı’nda; 5 temada 23 eğitim başlığı altında 228 saatlik ders ve sektör liderlerinin bilgi aktarımı ya da tecrübe paylaşımları şeklinde verilen 24 saatlik ek dersler ile toplamda 252 saatlik eğitim verildi. 2020-2021SAHA MBA döneminde SAHA İstanbul üye firmalarından 83 yöneticinin eğitim aldığı, savunma sanayisinin liderlik eğitiminin adresi olan SAHA MBA, 2021Eylülayında İstanbul, Ankara ve Gaziantep’te açılacak 3’üncüprogramı ile sektörün gelişimine katkılarını sürdürecek.

95 yönetici diploma aldı

İstanbul, Ankara ve Gaziantep olmak üzere 3 merkezde düzenlenen eğitim programına katılan 83 katılımcıdan 78’i diploma almaya hak kazandı. İkinci program mezunlarıyla birlikte SAHA MBA’den104 kişi eğitim aldı, 95 kişi SAHA MBA’den diploma almaya hak kazandı.

Dünya çapında ilk 10 MBA’dan biri olmayı hedefliyor

Milli Teknoloji Hamlesi’ne en etkin desteği sunan SAHA İstanbul, SAHA MBA’i 2026 yılına kadar dünyanın ilk 10 MBA’den biri haline getirmeyi hedefliyor. 3’üncü SAHA MBA Yönetici Geliştirme Programı’nda, firmalardan öğrenci seçerken adaylarını özgeçmişi ile değerlendirecek. SAHA MBA bugün rüştünü ispatlamış bir eğitim olarak, hedefi çok fazla katılımcıya eğitim vermek değil, eğitim kalitesini uluslararası standartlara yükselterek, dünya çapında ilk 10 MBA programı arasında yer almak.

Çevrimiçi eğitimler, yüz yüze eğitimleri destekleyecek şekilde konumlandırıldı

Verilen bilgiye göre, SAHA MBA 2020 Programı öğretim kadrosu; önde gelen yerli ve yabancı üniversitelerin müfredatta belirlenen konuda en yetkin akademisyenleri, sivil sektörde profesyonel eğitimciler, TÜBİTAK TÜSSİDE’nin uzman eğiticileri, sektörümüzün liderleri ve üst düzey bürokratların da bizzat eğitici olarak yer almasıyla kuruldu. Değişen ulusal ve evrensel koşullarda insan odaklı ve veri destekli kararlar verebilen, teknoloji trendlerini milli yetenekler ışığında yorumlayabilen, yönetim biliminin birikimlerini ve başarılı uygulamalarını iş dünyasına aktaran program, yöneticilerin ihtiyacı olabilecek. Program, Kurumsallaşma ve İş Yönetimi, Veriye Dayalı Karar Verme, Fikirden Pazara Ürün Geliştirme ve Proje Yönetimi, Finansal Yönetim, Teknoloji Trendleri ve İnovasyon temalarında zengin eğitim içerikleri oluşturuldu. Programda, müfredata dahil 5 tema, 23 eğitim başlığı, 228 saatlik eğitim ve sektör lideri hocalar ile verilen 24 saatlik ek dersler ile toplamda 252 saatlik eğitim verdi. Savunma, havacılık ve uzay sanayisinde geleceğin liderlerinin yetiştirilmesinin amaçlandığı program, çevrimiçi ve yüz yüze eğitimleri destekleyecek nitelikte konumlandırıldı.

“Kadromuz ve müfredatımızla bir ilki gerçekleştiriyoruz”

SAHA MBA Programı’na sektör yöneticilerinin ve yönetici adaylarının yoğun ilgi gösterdiğine dikkat çeken SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, “Türkiye’nin üst düzey yöneticilerinin, dünyanın ve Türkiye’nin önemli üniversitelerden öğretim üyelerinin yer aldığı uluslararası kaliteye sahip eğitim kadromuz ve müfredatımızla bir ilki gerçekleştiriyoruz. Katılımcılara uluslararası bir bakış açısı ile rekabet edebilme kabiliyeti kazandıran 2020 programımızı, İstanbul’da Bilim Üsküdar’da, Ankara’da Teknopark Ankara’da ve Gaziantep Sanayi Odası olmak üzere 3 merkezde gerçekleştirdik ve oldukça yoğun bir katılım aldık. Harvard, Oxford, Stanford, London Business School gibi dünyanın önde gelen okullarının aralarında bulunduğu on beş üniversitenin MBA programlarını inceleyerek hazırladığımız SAHA MBA ile 5 yılda dünyanın 10 MBA’den biri olmayı ve ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkılarımızı geleceğin yöneticileri yetiştirerek sürdürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“Kümelenmemizin başarı hikayelerini gelecekte de sürdürmek istiyoruz”

SAHA MBA’in Türkiye’nin milli ve yerli savunma sanayisine hız kazandıracağını aktaran Keleş, “SAHA MBA ile gelecekte sektörde yönetici olmayı hedefleyen adayları ve kariyerinde ilerlemek isteyen yöneticileri, değişen dünyanın tüm koşullarına en güncel bilgi ve uygulamalarla hazırlıyoruz. Sektörün içinde yer alan VIP hocalarımız, sektörün tüm dinamiklerini karşılayan ders ve temalarımızla ekonomik gelişimden dijital dönüşüme, yöneticilik becerilerinden, hukuki süreçlere kadar bir yöneticinin ihtiyaç duyacağı bilgileri en ince detaylarıyla aktarıyoruz. Türkiye’de bir benzeri daha olmayan programımız ve yetiştirdiğimiz yöneticilerle kümelenmemizin başarı hikayelerini gelecekte de sürdürmek istiyoruz” dedi.

Gelecekteki ihtiyaçlara cevap verecek

Keleş, sözlerini şöyle tamamladı: “SAHA MBA 2020 programımızla savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımızın yöneticilerinden ve firma sahiplerinden oluşan 83 katılımcımız; Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, İstinye Üniversitesi Doç. Dr. Fahri Erenel, ABD Portland Üniversitesi Prof. Dr. Tuğrul Daim, British Columbia Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Altıntaş, Amerika North Carolina Üniversitesi Prof. Dr. Övül Sezer gibi hocalardan ders aldı. 3’üncü MBA programımız 2021’in Eylül ayında; birbirinden değerli, sektörün içinde olan, dinamikleri çok iyi bilen sektör lideri hocalarımızla sektörün gelecekteki ihtiyaçlarına cevap veren içeriklerle başlayacak”.