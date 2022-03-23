Sarıkamış ve Digor’da okullar tatil edildi

Kars’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle Sarıkamış ve Digor ilçelerinde okullar yarın için tatil edildi.

Kars Valisi Türker Öksüz, Twitter hebasından yaptığı açıklamada, “Sarıkamış ve Digor ilçe genelindeki tüm okullarda, Kars merkez ve diğer ilçelerimizde ise köy okullarımızın tamamı ile taşımalı eğitim sağlanan öğrencilerimiz için (özel eğitim öğrencileri dahil); eğitim- öğretime 24 Mart 2022 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır” dedi.

Vali Öksüz’ün paylaşımına yorum yapan öğrenciler ise Kars genelinde okulların tatil edilmesi talebinde bulundu.