Şanlıurfalı kadınlar hem öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde açılan meslek kurslarına yoğun ilgi gösteren kadınlar, meslek kurslarına katılarak hem öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Karaköprü Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KARAMEK) kadınlardan yoğun ilgisini görüyor. Kültür merkezinde usta öğreticiler tarafından verilen dikiş-nakış, takı tasarımı ve halı dokuma gibi kurslarda el becerilerini geliştiren kadınlar, diğer yandan da kendi üretimleri olan ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Karaköprü Belediyesi yeni kültür merkezi, Seyrantepe 4. Murad Kültür Merkezi ve Çankaya Mahallesindeki çadır spor merkezinde bulunan kurslarda her yaştan kadın seçtiği kursa gidip boş zamanını meslek öğrenerek değerlendirebiliyor.

El sanatları Usta Öğreticisi Nurtan Kurtboğan, “Burada el sanatları ve çeşitli branşlarda görev yapmaktayım. Burada öğrencilerimizle birlikte modellerimiz var onlara göre iş yapıyoruz. Burada yaptığımız çalışmalar 3 boyutlu kağıt role, kumaş boyama, ahşap boyama, cam boyama, taş boyama gibi bu tarz etkinlikleri yapıyoruz. Yapılan ürünleri kişiler satış amaçlı da değerlendirebilirler. Yeni şeyler öğrenip günümüz modasına uygun tasarımlar da yapabilireler” şeklinde konuştu.