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Şanlıurfa’da YKS heyecanı

Şanlıurfa’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Eğitim 26.06.2021, 11:42
Şanlıurfa’da YKS heyecanı

Şanlıurfa’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Şanlıurfa’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Sınava giren öğrenciler, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında okullara alındı. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmadı. Sınava gireceği okulu geç de olsa bulan öğrenciler, koşarak arama noktalarında geçerek sınıflarına ulaştı.

Yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışındakileri okul bahçesine dışına çıkardı.
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