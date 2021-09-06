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Şanlıurfa’da yeni eğitim öğretim yılı başladı

Şanlıurfa’da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına gelerek ders başı yaptı.

Eğitim 06.09.2021, 09:17
Şanlıurfa’da yeni eğitim öğretim yılı başladı

Şanlıurfa’da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına gelerek ders başı yaptı.

Türkiye’nin 81 ilinde olduğu gibi Şanlıurfa’da da uzun bir aradan sonra öğrenciler tam gün okullarına kavuştu. Sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklarını yapan öğrenciler, aileleriyle evlerinden çıkarak okulun yolunu tuttu. Okul içerisine heyecanla giren öğrenciler, yeni yılda eğitim-öğretime ’merhaba’ dedi.

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