Şanlıurfa’da yarın okullar tatil

Şanlıurfa Valiliği, il genelinde kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan tahminler doğrultusunda, ilimiz genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle oluşabilecek riskleri en aza indirmek amacıyla, ilimiz genelinde 19 Ocak 2022 Çarşamba günü tüm kademelerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli çalışanlar da aynı tarihte idari izinli sayılacaklardır" denildi.