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Şanlıurfa’da okullar açıldı
ŞANLIURFA’DA UZUN BİR ARANIN ARDINDAN OKULLAR BUGÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN KAPILARINI AÇTI.
Eğitim 21.09.2020, 11:02
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Şanlıurfa’da uzun bir aranın ardından okullar bugün yüz yüze eğitim için kapılarını açtı.
Şanlıurfa’da okulların açılması sevinçle karşılandı. Sabah saatlerinden itibaren aileleri ile birlikte okulların yolunu tutan öğrencilerin yüzleri güldü. Uzun bir aranın ardından okullarına kavuşan anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, ilk teneffüs ile okulların bahçesinde oyunlar oynadı. Sevinçli oldukları gözlemlenen öğrencilerin aileleri de yüz yüze eğitimin tüm öğrenciler için başlaması gerektiğini belirtti.
Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri ilk olarak 2 gün devam, 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama ile okula gidecek.
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