banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in heyecanlandıran diyaloğu!
Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in heyecanlandıran diyaloğu!
21 Eylül Ağustos Altın fiyatları ne kadar?
21 Eylül Ağustos Altın fiyatları ne kadar?
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?
Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi
Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi

Şanlıurfa’da okullar açıldı

ŞANLIURFA’DA UZUN BİR ARANIN ARDINDAN OKULLAR BUGÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN KAPILARINI AÇTI.

Eğitim 21.09.2020, 11:02
2
Şanlıurfa’da okullar açıldı

Şanlıurfa’da uzun bir aranın ardından okullar bugün yüz yüze eğitim için kapılarını açtı.

Şanlıurfa’da okulların açılması sevinçle karşılandı. Sabah saatlerinden itibaren aileleri ile birlikte okulların yolunu tutan öğrencilerin yüzleri güldü. Uzun bir aranın ardından okullarına kavuşan anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, ilk teneffüs ile okulların bahçesinde oyunlar oynadı. Sevinçli oldukları gözlemlenen öğrencilerin aileleri de yüz yüze eğitimin tüm öğrenciler için başlaması gerektiğini belirtti.

Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri ilk olarak 2 gün devam, 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama ile okula gidecek.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 05:18
Güneş 06:44
Öğle 13:02
İkindi 16:28
Akşam 19:11
Yatsı 20:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Antalyaspor 2 4
7. Kasımpaşa 2 3
8. Hatayspor 1 3
9. Sivasspor 2 3
10. Erzurumspor 2 3
11. Fenerbahçe 1 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Adanaspor 2 4
4. Adana Demirspor 1 3
5. Balıkesirspor 2 3
6. Ümraniye 1 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Akhisar Bld.Spor 2 1
13. Altay 2 1
14. Samsunspor 1 1
15. Eskişehirspor 2 1
16. Giresunspor 2 1
17. Menemen Belediyespor 2 1
18. Boluspor 1 0
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Leeds United 2 3
10. Chelsea 2 3
11. Newcastle 2 3
12. Aston Villa 0 0
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. Sheffield United 1 0
17. West Ham 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner388banner378