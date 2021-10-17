Şanlıurfa’da Mevlit Kandili coşkusu

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V.) dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla yüzlerce Şanlıurfalı Balıklıgöl’e akın etti.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V.) dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla yüzlerce Şanlıurfalı, Hazreti İbrahim’in ateşe atıldığına inanılan Balıklıgöl’e akın etti. Aileleriyle Balıklıgöl’e giden vatandaşlar, balıklara yem atarak dua etti. Yatsı namazında Halil Ür-Rahman Camisi’ne giden vatandaşlar, cemaatle birlikte namaz kılıp dua etti.

Namazın ardından cemaate dışarıda şeker ve lokum dağıtıldı.