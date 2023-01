Şanlıurfa’da 713 bin öğrenci karnesini aldı

Yaş ortalamasıyla Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip olan ili Şanlıurfa’da 713 bin öğrenci karnesine kavuştu.

İllere göre 20.6 yaş ortalaması ile Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip olan Şanlıurfa’da karne heyecanı yaşadı. 2022 - 2023 Eğitim ve öğretim sezonunun ilk döneminin sona ermesiyle birlikte 713 bin öğrenci karnesine kavuştu. Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, çocuklara karnelerini verdi. Vali Ayhan yarıyıl tatili için yayımladığı mesajında, “2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sonuna geldik. İlimizde eğitim gören 713 bin öğrencimiz bugün karnelerini aldılar, yarıyıl tatillerine başladılar. Çalışarak, çabalayarak, hedeflerimiz uğruna büyük emekler sarf ederek bir dönemi geride bıraktık. Eylül ayında çalan ilk zilden bugün çalan son zile kadarki bütün çabamız evlatlarımız, öğretmenlerimiz ve geleceğimiz içindi. Çünkü evlatlarımız yarınlarımızı inşa edecek, öğretmenlerimiz de yarınlarımız olan evlatlarımızı şekillendirecek. Eğitim camiamızda var olan her bir unsura bu nazarda bakarak çalışmalar gerçekleştirdik, çeşitli projelerimizi hayata geçirdik. İnanıyorum ki 2023 yılı ile birlikte ektiğimiz bu tohumlar daha da yeşerecek, rengarenk çiçeklerle dört bir yanımız bezenecek. Bunu hep birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin dönem boyunca sergiledikleri performanslarının bir yansıması olan karnelerin aldıklarını söyleyen Vali Ayhan, “Bu karneler bir sonuç değil, devam eden sürece dair izlenimlerdir. Çok başarılı sonuçlarla karşılaştıysanız, bu başarıyı nasıl devam ettirebilirim diye düşünmelisiniz. Eğer ki bazı sonuçlardan memnun olmayan çocuklarımız varsa, onlar da bunları nasıl daha iyi hale getirebilirim diye düşünerek çalışmalar sergilemelidir. Başarı hiç kimsenin önüne altın bir tepsiyle servis edilmez. Her insan, elde ettiği her başarıya uzun süre alan emeklerin sonunda ulaşmıştır. Bunu asla unutmamanızı ve sahip olmak istediğiniz neticeler için gerekli çalışmaları yapmanızı diliyorum. Önemli olan şeyin yalnızca notlar değil, kendinize kattığınız güzel değerler olduğunun farkına varmalısınız. Sizler yarınlarımızın yetişkinlerisiniz, bunun bilinciyle hareket ederek yarınlarımızın Türkiye’sine yakışır birer yetişkin olmanızı temenni ediyorum. Her zaman yeniliklere, farklılıklara açık olun. Dar ve kısıtlı bir sosyal alanda kalan, farklılıkları görmeyen, uyandığı her yeni günde kendisine yeni bir değer katmayan kişiler olmak yerine ‘Uyandığım her yeni sabahta kendime ne katabilirim’ gayesiyle gününü sürdüren birer insan olun. Ülkemizin okuyan, sorgulayan, değer üreten, farklılık oluşturan bireylere ihtiyacı var. Sizler de bu bilinçle hareket ederseniz inanıyorum yarınlarımız sizinle birlikte daha da aydınlanacak, güzelleşecektir. ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ anlayışıyla bugünlere gelmiş bireyler olarak sizlerin kıymetinin hiçbir şeyle mukayese edilemeyeceğini öncelikle bildirmek isterim. Sizler geleceğimizi şekillendiren, aydınlık Türkiye’mize yön verecek bireyleri yetiştiren, en güzel eseri yetiştirdiği öğrencileri olan bir mesleğin mensubu bireylersiniz. Bu mesleği icra ederken nice fedakârlıklarda bulunuyorsunuz, nice başarıların altına imzanızı atıyorsunuz. Sürekli değişen ve yenilenen bu dünyaya sizlerin de her geçen gün kendinizi geliştirerek, yenilenerek, öğrenerek yeni değerler katmanız gerekmektedir. En iyi öğretmen hep öğrenci kalandır diyerek sizlere de verimli bir tatil dönemi geçirmenizi diliyorum. Bir film repliğinde yer alan cümleleri hatırlatmak istiyorum; karneler yalnızca öğrencilere verilmez, anne babalarına da verilir. Öncelikle bu anlayışı benimsememiz gerekiyor. Unutulmamalıdır ki başarılar da başarısızlıklar da yalnızca çocuklarımıza ait değildir. Onları yetiştiren, bu dünyaya hazırlayan ebeveynlerimize de aittir. Bunun bilincinde olarak bu tatil döneminde çocuklarımızda daha fazla kaliteli zaman geçirmenizi, onları daha çok dinlemenizi, birlikte güzel etkinlikler yapmanızı diliyorum. Her çocuk, öncelikle anne babasının yansımasıdır. Onlarda görmek istediğimiz özellikleri öncelikle kendimize aşılayalım. Onlar zaten evde ebeveynlerinden bu davranışları görerek kendileri de yapacaklardır. Bizler de hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz projelerle evlatlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Urfa Okuyor, Şanlıurfa’nın Evlatları Geleceğe Yetişiyor, Fırat’ın Çocukları Takımını Destekliyor ve Spor Şanlıurfa gibi birçok projeyle evlatlarımızı destekliyoruz. Bu tatil döneminde bizlere düşen görev de evlatlarımızı destekleyecek projelerimizin üzerinde çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerimle, eğitim camiamızı tebrik ediyor, sağlıklı ve huzurlu bir tatil dönemi geçirmelerini diliyorum” ifadelerine yer verdi.