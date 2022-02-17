SANKON ve GESKON işbirliği ile bin öğrenciye burs verildi

Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkan Yardımcısı Barış Kerim, ihtiyaç sahibi bin üniversite öğrencisine burs verildiğini açıkladı.

GESKON Başkan Yardımcısı Av. Barış Kerim yaptığı yazılı açıklamada, Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) ile işbirliği içinde eğitim faaliyetlerine devam edildiğini, öğrencilere burs imkanı sunulduğunu kaydetti. Kerim, "Bu yıl eğitim ve öğretim yılında SANKON üyesi şirketler aracılığıyla bin üniversite öğrencisine burs verilmiştir. GESKON ve SANKON kuruluşlarının eğitim alanındaki bu işbirliği, bundan sonraki süreçte de büyük bir kararlılıkla devam edecektir. GESKON yönetimi adına, üniversite öğrencilerine burs veren SANKON üyesi şirketlere çok teşekkür ediyorum" dedi.