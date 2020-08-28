SANKO Okulları’nın YKS başarısı
- SANKO Okulları’nın YKS başarısı - Genel Müdür Fırat Mümtaz Asyalı: - “Pandemi dönemine rağmen öğrencilerimiz Türkiye’nin prestijli üniversitelerine yerleşti”
SANKO Koleji ve SANKO Fen-Teknoloji Lisesi 2020 Mezunları YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla başarılarını taçlandırdı.
SANKO Liseleri 2020 mezunlarının 22’si tıp, 24’ü mühendislik ve mimarlık, dördü hukuk, dördü diş hekimliği, 11’i fen-edebiyat ve eğitim, dördü eczacılık,13’ü iktisadi ve idari bilimler, beşi sağlık bilimleri, biri iletişim ve tasarım fakültesini kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, sınava pandemi döneminde hazırlanmalarına rağmen öğrencilerinin planlı ve güçlü akademik çalışmaları sonucunda Türkiye’nin prestijli üniversitelerine yerleştiklerini söyledi.
Vakıf üniversitelerine yerleşen öğrencilerinin yüzde 100 ile yüzde 25 arasında değişen oranlardaki burs kazanmalarının SANKO Okulları adına kendilerini mutlu ettiğini belirten Asyalı, “Öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Başarıya katkı sunan akademik ve idari kadromuzu kutlar, mezunlarımıza başarılar dilerim” dedi.
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