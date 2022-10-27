Sandıklı’da öğrencilerle ilgisi olmayan kişilerin okul çevrelerinde bulunması yasaklandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçe Kaymakamlığı tarafından yayınlanan genelge ile öğrencilerle ilgisi olmayan kişilerin okul ve öğrenci yurdu çevrelerinde bulunması yasaklandı. Yasağa uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün’ün imzası ile yayınlanan genelge de şu ifadelere yer verildi:

“Sandıklı ilçe sınırları içerisinde kamu düzeninin sağlanması, öğrencilerimizin eğitimlerini her türlü korku ve endişeden uzak, huzur ve güven içerisinde sürdürebilmelerinin sağlanması, okul çevrelerinde şiddetin önlenmesi, özellikle giriş çıkış saatlerinde okulların çevresinde olması muhtemel gürültü, kavga, taciz gibi olayların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Okulların çevresinde toplanan kişilerin kimlik kontrollerinin yapılarak okul ile ilişiği olmayan kişilerin okul çevresini mekan tutmalarının önüne geçilmesi, bağımlılıkla mücadelenin sağlanması amacıyla ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar ile Kredi Yurtlar Kurumu ve yüksekokul çevresinde, bahçesinde, okul dış kapısı önünde, okul öğrencisi olmayan, okulla ve yurtla ilişiği bulunmayan, öğrenci yakını veya velisi olmayan kişi ya da kişilerin bulunmaları yasaklanmıştır. Yasağa uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.