Sancaktepe Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine burs desteği

Sancaktepe Belediyesi,2022 yılında üniversite’ye yerleşen öğrencilerin eğitim giderlerine katkı sunmak amacıyla harekete geçti. Belediye devlet ve özel üniversitelerine yerleşmeye hak kazanan ve ilçede ikamet eden lisans öğrencilerine 3.000 TL, ön lisans öğrencilerine ise 2.000 TL burs yardımında bulunacak.

5-23 Eylül tarihleri arasında 2022 YKS sınavını kazanan, 01-01-2022 tarihinden önce Sancaktepe’de ikamet eden 2000 ve üzeri 22 yaş ve altı öğrenciler İkametgah belgesi, Kimlik fotokopisi ve Öğrenci belgeleri ile Sancaktepe Belediyesi hizmet binasına gelerek başvuru yapabilecekler.Belirtilen şartları taşıyan tüm lisans öğrencileri 3.000, ön lisans öğrencileri ise 2.000 TL’lik burstan faydalanabilecek

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü konu ile ilgili yaptığı açıklamada “ Sancaktepe Belediyesi olarak son YKS sınavında gençlerin sınav kayıt ücretlerini karşıladık. İnsan odaklı sosyal belediyeciliğimizin bir gereksinimi olarak bir adım daha atarak bu yıl üniversiteye başlayacak Sancaktepe’li tüm gençlerimize nakdi destek sağlamaya karar verdik.Bu yıl ilk kez lisans programlarına kayıt olan öğrencilerimize 3.000 TL, ön lisans bölümlerine kayıt olan tüm öğrencilerimize ise 2000 TL nakit desteği sağlayacağız. Kıymetli gençler üniversiteye ilk adımında Sancaktepe belediyesi olarak yanınızdayız. İnanıyorum ki ülkemizin ilim ve bilim hazinesine çok anlamlı katkılar yapacaksınız biz daima yanınızdayız ve destekçiniz olacağız hepinize üniversite eğitiminizde başarılar diliyorum” dedi.