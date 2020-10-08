Sancaktepe Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrenciler için askıda tablet uygulaması gerçekleştirdi

Sancaktepe Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu askıda tablet uygulaması ile birlikte ihtiyaç sahibi öğrenciler uzaktan eğitimlerine devam edebilmek için tabletlerine kavuştu. Etkinliğe Sancaktepe Kaymakamı, Sancaktepe Belediye başkanı ve İlçe Milli eğitim Müdürü katıldı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü ve Sancaktepe İlçe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağce Özbaş Sancaktepe Şakir Demir İlkokulu’nda bir araya geldi. Belediye’nin düzenlemiş olduğu askıda tablet uygulaması ile ihtiyaç sahibi öğrenciler belirlenerek, eğitimleri devam ettirmeleri için öğrencilere tablet dağıtıldı. Etkinliğe velileri ile birlikte katılan öğrencilerin mutluluğu kameralara yansıdı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü; “Bugün burada tablet kampanyamızın ilk adımını atmış olduk kıymetli öğrencilerimize, güzel yavrularımıza tabletlerini teslim ediyoruz bugün itibariyle. İlçemizde milli eğitimimizle kaymakamlığımız ile bir protokol imzaladık. Okullarda belirlenen, uzaktan eğitime bağlanamayan öğrencilerimizi öğretmenlerimiz tespit ettiler ve onların yapmış oldukları bu tespitlere dayanarak bizler onlardan listeleri aldık. İlçemizdeki hayırsever iş adamlarımızdan almış olduğumuz tabletleri öğrencilerimize dağıtıyoruz. Şu ana kadar İlçe Milli Eğitim’imizden altı bine yakın talep geldi. Talepler inceliyorlar en önce ihtiyacı çok fazla olanlarla başlayarak inşallah bugünden itibaren dağıtıma başlıyoruz. Bununla birlikte biraz gideceğiz birlikte bizim her mahallemizde Bilgi Evlerimiz var. O Bilgi Evlerimizde de EBA destek noktalarına destek olalım diye bilgisayar odalarımızı açtık öğrencilerimize oradan da EBA’ya bağlanmaları ve uzaktan eğitimden istifade etmeleri için sistemimizi kurduk. EBA destek noktalarına biz de destek vereceğiz inşallah. Bir taraftan da ilçemizde eğitimin önemini biliyoruz yavrularımızın geleceğe çok iyi hazırlanmaları için bu pandemi sürecini böyle kazasız belasız atlatmaları için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıp desteği vereceğiz” İfadelerinde bulundu.

Veliler “Allah razı olsun. Kaymakamımızdan, Başkanımız Şeyma Döğücü’den. Çok mutlu ettiler bizi, teşekkür ediyoruz” diyerek teşekkürlerini dile getirdiler.