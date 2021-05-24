Yalova Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi tarafından sanal okul dergisi kuruldu.

Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri bir araya gelerek sosyal medyada sanal okul dergisini kurdu. Gücümüz, hayal gücünüz.” sloganıyla ortaya çıkan bu yeni fikre öncülük eden Okul Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Enes Sevgin, okulun sosyal medya dergisinin nasıl kurulduğunu ve nasıl çalıştığını anlattı.

Enes Sevgin örnek bir çalışma başlatmanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını ifade ederek, “Yarının liderleri, fikir insanları, şairleri, yazarları, ressamları olacak gençlere yol arkadaşı olarak, pandemi sürecinin hepimizi maruz bıraktığı bu travmatik süreçten en az hasarla çıkmanın, motivasyonumuzu yükseltmenin ve üretkenliğimizi, hayal gücümüzü sürekli aktif tutmanın yollarını ararken aklımıza böyle bir çalışma geldi. Teknoloji bağımlılığını da olumlu bir şekilde lehimize kullanmamıza vesile olan bu güzel fikir neticesinde ÇAAL Dergi ismiyle İnstagram’da bir hesap açtık. Dergimiz için bir de mail adresi oluşturduk ve bunu bütün okulla paylaştık. 9 ve 10. sınıf öğrencilerinden oluşan hayal gücü yüksek, yetenekli ve istekli 20 kişilik bir grupla çalışmalarımızı yapmaya başladık. ÇAAL Dergi’de Araştırma Ekibi, Portre-Biyografi Ekibi, Resim-Fotoğrafçılık Ekibi, Mutfak Ekibi, Film Analiz Ekibi, Kitap Analiz Ekibi ve İlginç Bilgiler Ansiklopedisi gibi farklı çalışma alanlarını bünyemizde oluşturarak çalışmalarımıza başladık. Aynı zamanda ‘Sizden Gelenler’ ve ‘Serbest Kürsü’ gibi iki farklı köşe oluşturarak dergimizin mail adresine okulumuzun değerli öğrencilerinden gelen çalışmaları da paylaşma fırsatı verdik" dedi.