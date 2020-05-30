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SAMÜ’den AR-GE ve inovasyon hamlesi

KOSGEB SAMSUN İL MÜDÜRÜ NEBAHAT LİVAOĞLU TARAFINDAN SAMSUN ÜNİVERSİTESİ CANİK YERLEŞKESİ REKTÖRLÜK MAKAMINA YAPILAN ZİYARETTE KOSGEB İLE AR-GE VE İNOVASYON İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.

SAMÜ’den AR-GE ve inovasyon hamlesi

KOSGEB SAMSUN İL MÜDÜRÜ NEBAHAT LİVAOĞLU TARAFINDAN SAMSUN ÜNİVERSİTESİ CANİK YERLEŞKESİ REKTÖRLÜK MAKAMINA YAPILAN ZİYARETTE KOSGEB İLE AR-GE VE İNOVASYON İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:40
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SAMÜ’den AR-GE ve inovasyon hamlesi

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında “AR-GE ve İnovasyon İşbirliği Protokolü” imzalandı.

KOSGEB Samsun İl Müdürü Nebahat Livaoğlu tarafından Samsun Üniversitesi Canik Yerleşkesi Rektörlük makamına yapılan ziyarette "AR-GE ve İnovasyon İşbirliği Protokolü"ne imzalar atıldı. Ziyarette Samsun Üniversitesinin şehir için büyük önem arz ettiğini belirten Samsun KOSGEB İl Müdürü Livaoğlu, “Samsun Üniversitesi topluma nitelikli iş gücü kazandırmak için üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getiriyor. KOSGEB Samsun İl Müdürlüğü olarak SAMÜ ile ortak projelerde buluşmak bizim için onur vericidir. İmzalanan bu protokolle birlikte şehrimize önemli katkılar sunacağımıza eminim. Samsun Üniversitesi nezdinde Sayın Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ise bu önemli projenin şehre sunacağı katkıyı ilerleyen zamanlarda daha net göreceklerini ifade ederek, “Kurulduğumuz günden bu yana şehrimiz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yeni açacağımız bölümler ve mevcut bölümlerimizle yerel, ulusal ve uluslararası çapta ekonomimize katkı sağlıyoruz. Sloganımızdan da belli olduğu gibi ‘Nitelikli Toplum İçin Nitelikli Üniversite’ olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu bizim için büyük bir gayedir. Öğrencilerimize teorik eğitimin yanı sıra pratikte de faydalı olmak için bu gibi protokoller bizim için çok önemlidir. KOSGEB Samsun İl Müdürü Nebahat Livaoğlu’na ziyaretlerinden ve emeklerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaret protokolün imzalanması ve fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

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