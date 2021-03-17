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SAMÜ’de akademisyenlere başarı ödülleri verildi

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) başarılı akademisyenleri ödüllendirirken, Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın “Marifet iltifata tabidir" dedi.

Eğitim 17.03.2021, 17:49
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SAMÜ’de akademisyenlere başarı ödülleri verildi

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) başarılı akademisyenleri ödüllendirirken, Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın “Marifet iltifata tabidir" dedi.

SAMÜ Canik Kampüsünde çeşitli dallarda başarı elde eden akademisyenler için ödül töreni düzenlendi. Törene Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin ve ödül alan akademik personel katıldı.

Üniversite bünyesinde devam eden projeler hakkında ilgili akademisyenlerden bilgi alan Rektör Aydın, “Marifet iltifata tabidir. Ciddi emeklerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Akademisyenlerimizin bu denli gayret göstermeleri ve öğrencilerimize liderlik etmeleri önemli. Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM) düzenlediği etkinliklerde sadece Türkiye’den değil yurtdışından da konuklar ağırlıyor. Bu tür etkinlikler üniversitemizin vizyonunu ifade ediyor. Pandemi döneminde yapılan bu etkinliklerden olumlu dönütler alıyoruz. Ayrıca programlar kaliteli dinleyici kitlesine sahip ve akademik eserler ortaya koymak kadar etkili ve önemli. DÜSAM’ın bu etkinliklerinden bir yayın çıkarma gayretimiz de devam ediyor. Akademisyenlerimiz ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Şahsım ve üniversite adına sizlere teşekkür ediyorum. İklim değişikliği alanında proje üreten akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz de mevcut. Afet öncesinde afeti engellemek için bu projeler önemli. Bölgemiz sel ve taşkın riski bulunan bir afet bölgesi. Bu projelerden çıkacak sonuçları raporlaştırmak ve ilgili kurumlara iletmek üniversite olarak sorumluluklarımızdan birisi. Vatandaşlarımıza faydalı olmak durumundayız. Üniversitelerin bir görevi de budur” diye konuştu.

Söz alan DÜSAM Müdürü Dr. Servet Gündoğdu sağlanan imkânlardan dolayı Rektör Aydın’a teşekkür ederken, “Çevrimiçi etkinliklerimize ulusal ve uluslararası düzeyde bir ilgi oluştu. Çeşitli disiplin ve perspektiflerden sanatçı ve akademisyenleri belirli periyotlarda bir araya getirdik. DÜSAM’ın bu anlamda işlevi üniversite kavramının işaret ettiği çeşitliliği mümkün kılabilecek bir alan açmak oldu. Bu nitelikli çeşitliliği sürdürecek proje ve planlamalar içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hakan Aksu ise yürüttükleri projeler hakkında bilgi verirken, “İklim değişikliğini araştırmaya devam ediyoruz. İklim değişikliğinde alınabilecek önlemler noktasında faydalı olabilecek bilgileri bu projeler vasıtasıyla elde ediyoruz. Bu bilgileri yetkili kurum, kuruluş ve kişilerle paylaşmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Melahat Cihan, Rektör Aydın’a öğrencilere ve projelere verdiği destek için teşekkürlerini iletirken, “Projelerimiz ulusal ve uluslararası alanda yarışmalara katılıyor. Ülkemizin ve bölgemizin tanıtımına bu sayede katkıda bulunuyoruz. Ayrıca geliştirdiğimiz sistemler teknolojik bilgi birikimiyle yeni teknoloji hamlelerinin temelini oluşturuyor” açıklamasında bulundu.

Etkinlik sonunda Rektör Aydın ilgili akademisyenlere ödüllerini takdim etti. Ardından etkinlik anı fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Samsun Üniversitesi’nde ödül alan başarılı akademisyenler ise şu şekilde:

Yayın kategorisinde, En Fazla Yayın Yapan akademisyen unvanıyla Doç. Dr. Zafer Cömert, Ulusal ve Uluslararası Yarışmalarda Başarı kategorisinde Uluslararası yarışmalarda üniversite adına yarışan takım danışmanlığı unvanıyla Dr. Öğr. Üyesi Melahat Cihan, Samsun Üniversitesi Elektrikli ve Otonom Araç Takım Danışmanı unvanıyla Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Soylu, Proje kategorisinde AB Horizon 2020 - Smart Control of the Climate Resilience in European Coastal Cities (SCORE) proje danışmanı unvanıyla Dr. Neslihan Beden, TÜBİTAK 1001 - COVID-19 Salgınının Konut Fiyatlarına Etkisi: Türkiye Örneği proje danışmanı unvanıyla Doç. Dr. Havvanur Feyza KAYA, TÜBİTAK 3501- İklim Değişimi ve Değişkenliğinin Karadeniz Bölgesi Ekstrem Yağışlarına Etkisi proje danışmanı unvanıyla Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aksu, Bilim ve Sanat Faaliyetleri kategorisinde “Bilim ve sanat alanında farklı disiplinleri kapsayan özgün, yenilikçi akademik faaliyetler nedeniyle” Dr. Öğr. Üyesi Servet Gündoğdu.
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