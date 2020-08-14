SAMÜ 5’i yeni, toplamda 27 bölümüyle öğrencilerini bekliyor

Samsun Üniversitesi’ne (SAMÜ) 5 yeni bölümün daha kazandırıldığını açıklayan Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Sosyoloji, psikoloji, ekonomi ve finans, İngilizce mütercim ve tercümanlık, elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinin Samsun’a ve bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kurulduğu günden bugüne hızla büyüyen ve gelişen Samsun Üniversitesi’nde önemli bir adım daha atıldı. Samsun Üniversitesi’nin girişimleri ile yeni bölümler için yapılan başvurular Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylandı. “Nitelikli Toplum İçin Nitelikli Üniversite” hedefiyle faaliyetlerini yürüten Samsun Üniversitesi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında ilk kez öğrenci alacak olan 5, toplamda 27 bölümüyle öğrencilerini bekliyor. Canik Kampüsü’nde bulunan İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde 4, Ballıca Kampüsü’nde yer alan Mühendislik Fakültesi’nde 1 adet olmak üzere toplam 5 yeni bölüme öğrenci kabul edecek olan Samsun Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Sosyoloji, Psikoloji, Ekonomi ve Finans, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümlerini, Mühendislik Fakültesi’nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünü öğrencilerle buluşturuyor.

Samsun Üniversitesi’nin bilimsel ve akademik gelişmeler doğrultusunda yeni bölümler açtığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Samsun Üniversitesi olarak günceli takip ederek öğretim faaliyetlerimizin bu doğrultuda şekillenmesi için gayret ediyoruz. Nitelikli insan yetiştirmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında yeni bölüm açma başvuruları yaparak yeni döneme yetiştirmeyi başardık. Üniversitemizin ve şehrimizin gelişimi açısından son derece önemli olan yeni bölümlerimizin üniversitemize, şehrimize ve bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yeni açılan programlarla birlikte Samsun Üniversitesi’nin bölümlerinin sayısı 27 oldu. Bizim için nicelik kadar nitelik de önemlidir. Bu kapsamda önümüzdeki dönemlerde açacağımız nitelikli yeni fakülte ve bölümler ile birlikte eğitim çeşitliliğimizi ve kalitemizi artırmayı hedefliyoruz. Samsun Üniversitesi’ni her geçen gün daha ileriye taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Toplumsal faydaya endeksli, bilim üreten önemli bir merkez olma yolunda hızla ilerleyen üniversitemiz, yeni açılan bölümleriyle daha kuvvetli bir kurum haline gelecektir. Bu süreçte bize destek veren YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’a ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Yeni bölümlerin de açılmasıyla birlikte Samsun Üniversitesi’ndeki bölüm sayısı 27’ye yükselirken eğitim faaliyetleri; Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi olmak üzere üç fakülte, Sivil Havacılık Yüksekokulu olmak üzere bir yüksekokul ve Kavak Meslek Yüksekokulu olmak üzere bir meslek yüksekokulu ile devam ediyor.