banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Altın nereye gidiyor? Fiyatlar uçtu...
Altın nereye gidiyor? Fiyatlar uçtu...
Türkiye'nin nüfusu yaşlanıyor! TÜİK Açıkladı...
Türkiye'nin nüfusu yaşlanıyor! TÜİK Açıkladı...
Bir indirim bir zam! Vatandaşın kafası karışık... Motorine zam kapıda!
Bir indirim bir zam! Vatandaşın kafası karışık... Motorine zam kapıda!
İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor
İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor

Samsunlu öğrenciler 12 kategorinin 6’sında 1.’lik kazandı

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge finalinde Samsunlu öğrenciler 12 Kategorinin 6’sında birincilik kazandı.

Eğitim 18.03.2022, 12:26
Samsunlu öğrenciler 12 kategorinin 6’sında 1.’lik kazandı

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge finalinde Samsunlu öğrenciler 12 Kategorinin 6’sında birincilik kazandı.

TÜBİTAK tarafından bu yıl 53.sü düzenlenen ve Türkiye’de 12 bölgede gerçekleşen yarışmanın Samsun bölge finali ödülleri sahiplerini buldu. 12 alandan projelerin yer aldığı yarışmada bu yıl Türkiye finaline gönderilmek üzere 18 proje seçildi. Samsun, Amasya, Ordu, Giresun, Tokat, Kastamonu, Sinop illerinden okulların katıldığı yarışmada Samsun, Türkiye finaline gönderilecek 18 projenin 6’sı hak kazandı. 36 proje ile bölge sergisine katılan Samsun; 6 birincilik, 4 ikincilik, 2 üçüncülük alarak toplamda 12 ödül aldı. Ödül alan projeler şu şekilde:

Değerler Eğitimi alanında “Hibrit Eğitim Yöntemi İle Liseye Başlayan Öğrencilerin Okul Aidiyet Duygularını Geliştirmeye Yönelik Bir Program: Ata’vakıf Erdem Hareketi” projesi ile Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Ülkü dal danışmanlığında Ceren aktaş ve Rabia Rana Çiçek birincilik, Fizik alanında “Fotovoltaik Paneller ile Oluşturulan Jeneratör Yardımıyla Enerji Üretimi” projesi ile Aziz Atik Fen Lisesi’nden Hakan kargılı danışmanlığında Elif Burcu Kayaoğlu ve Dilara Özdemir birincilik, Psikoloji alanında “Yüz Yüze Eğitimde Liseli Gençlerin Yaşadığı Maske Körlüğünün İletişim Becerileri Üzerindeki Etkisi ve Gözlerden Duygu Okuma Uygulaması” projesi ile Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Anafartalar Anadolu Lisesi ortaklığı ile Lale Yenice danışmanlığında Ceren gül ve Aysu Ela Yenice birincilik, Sosyoloji alanında “Ortaöğretim 11. Ve 12. Sınıf Öğrencilerinin Gelecek Algısı” projesi ile İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi’nden Filiz Gökçe Zengin danışmanlığında Nehir Dilsiz ve Zeynep Göktaş birincilik, Sosyoloji alanında “18-25 Yaş Arası Gençlerin Dijital Şiddet Algısı (Samsun Örneği)” projesi ile İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi’nden Filiz Gökçe Zengin danışmanlığında Elif Semiz ve Nehir Yetici birincilik, Türk Dili ve Edebiyatı alanında “(Ay Karanlık) Ergenlerin Gotik-Korku Edebiyatına Duydukları İhtiyacın Seberpleri ve Bu İhtiyacın Web Ortamında Giderilmesi” projesi ile Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Nur Öçal danışmanlığında Şevval Başarslan, Gülizar Dila Gençkurt ve Elif Zehra Özdemir birincilik, Fizik alanında “Yıldızlı Gökyüzü Parkı” projesi ile Özel Samsun Bahçeşehir Koleji Atakum Fen Ve Teknoloji Lisesi’nden Özgür türk danışmanlığında Berk Kapukıran, Elifnaz Sönmez Güneş Duru Cansu Aralan ikincilik, Sosyoloji alanında “Z Kuşağına Mensup Genç Kadın Seçmenlerin, Dijital Feminist Eğilimlerinin, Seçmen Tipolojilerine Olan Etkisinin Demografik Değişkenler Işığında İncelenmesi” projesi ile Özel Samsun Sınav Koleji Fen ve Teknoloji Lisesinden Adnan Demirci danışmanlığında Zeynep Türktemel ve Zeynep İzgi Temurlenk ikincilik, Türk Dili ve Edebiyatı alanında “Mesnevi ile Bibliyoterapi: Bir Bibliyoterapi Olarak Mevlana’nın Mesnevi’sindeki Hikâyelerin İyileştirici Gücünün Lise Öğrencileri Üzerinde Uygulanabilirliği” projesi ile Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesinden Sema Yetik danışmanlığında Akgül Damla Kurt ve Nisa Nur Şimşek ikincilik, Yazılım alanında “Cep Laboratuvarı Projesi” ile Özel Samsun Bahçeşehir Koleji Atakum Fen ve Teknoloji Lisesinden Özgür Türk danışmanlığında Çağan Öztopal, Ömer Berke Yiğit, Arda Karatepe ikincilik, Değerler Eğitimi alanında “Değerlerin Farkındalığı” Projesi ile Samsun Çarşamba Fen Lisesinden Murat Çelebi danışmanlığında Sevgi Türe, Arzu Taşova ve Esma Çakır üçüncülük, Matematik alanında “Parabol ve Simetrik Fonksiyonlarda Oransal Dağılımlar” projesi ile Samsun Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesinden Cevdet Bayar danışmanlığında Emir Tomrukçu üçüncülük ödülü aldı.

Ödül törenine katılan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, “Büyük bir özveri ile yarışmaya hazırlanan, bölge finaline kalan ve derece alan tüm okullarımıza, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, Türkiye finali yarışmasına katılacak okullarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 29 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19