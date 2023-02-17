Samsun’da uzaktan eğitim ve yurt boşaltma belirsizliği

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun’da öğrenci yurtlarının boşaltılmayacağını, yurtların boşaltılması durumunda ise öğrencilerin ‘nöbetçi yurtlara’ aktarılacağını açıkladı.

Birçok ilde devlet yurtları deprem mağdurlarının kullanımına açılırken, Samsun’da ise öğrenciler bu konuda muallakta kaldı. ’Üniversitelerin uzaktan eğitime geçeceği’ açıklamasının ardından öğrenciler yurtları boşaltarak memleketlerine döndü.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın sosyal medya hesabından öğrencilere hitaben yaptığı; “Arkadaşlar, yurtlarda kalan öğrencilerimiz, kalmaya devam edecekler. Bunun için senato kararını müdürlüğümüze ileteceğiz. Eğitiminizin aksamaması için biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tereddüdünüz olmasın arkadaşlar” açıklaması öğrencilerin kafasını karıştırdı. Ne yapacaklarını bilemeyen ve ikilemde kalan öğrenciler ise yurt dolaplarını bir boşaltıp, bir tekrar yerleştirmekten yorulduklarını ifade ettiler.

OMÜ Rektörü: “Öğrenciler yurtlardan çıkarılmayacak"

Yurt boşaltma konusunda İhlas Haber Ajansı(İHA) muhabirine bilgi veren OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Süreçte bir sıkıntı yok. Nöbetçi yurt uygulaması devam edecek. Eğitimin devam edip etmeyeceği ile ilgili henüz net bir karar yok. Bunda bir tasarrufumuz olacak. Bu konu hakkında senatodan çıkacak karara göre hareket edeceğiz. Yurt konusu daha önce de dediğim gibi öğrenciler yurtlardan çıkarılmayacak. Sadece depremzedeler, öğrencilerin bulunduğu yurda yerleştirilecekse, o zaman öğrenciler oradan nöbetçi yurda aktarılacak. Bazı belirlenen boş yurtlara, alanlara depremzedeler yerleştirilecek. Öğrenciler yurtlardan çıkarılmayacak, nöbetçi yurtlara aktarılacak. Olayın özeti budur” diye konuştu.

SAMÜ Rektörü: "YÖK’ün kararına uyacağız"

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ise okulların yüz yüze eğitime açılması konusunda, “Biz Yükseköğretim Kurulu’nun(YÖK) aldığı kararlara göre hareket ediyoruz. YÖK’ün aldığı kararlar doğrultusunda senato kararlarımızı alıyoruz. Devletimiz ne karar verdiyse biz o karar doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.