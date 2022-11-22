Samsun’da Türk dünyası ozanları rüzgarı

Samsun’da düzenlenen “Türk Dünyası Sazları Buluşuyor” etkinliğinde Türk dünyası ozanları rüzgarı esti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Türk Dünyası Sazları Buluşuyor” başlıklı etkinlik düzenlendi. OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte; Azerbaycan’dan Peri Hasanova, Kırgızistan’dan Perizat, Türkistan’dan Bekaris Nuriman, Adana Çukurova’dan Eyyübi Todil, Erzurum’dan Temel Turabi ve yine Erzurum’dan Rahim Sağlam sahneye çıktı. Ozanlar sahne performansları ile büyük beğeni topladı.

Programda konuşan OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bekir Şişman, “Aşık ve ozanlarımız burada olduğu gibi salonlarda, radyo ve televizyonlarda performanslarını icra etmeye başlamışlardır. Günümüzde ise gelenek için yeni bir icra bağlamından daha söz edilebilir. Mesela dijital kültür ve icra ortamı. Artık gelenek internet aracılığı ile bilgisayar ortamında, cep telefonlarında takip edilebilir olmuştur. Özellikle salgın döneminde aşıkların canlı olarak bazen bireysel bazen de ekip halinde gerçekleştirdikleri aşık fasılları ve icra törenleri dijital kültür ortamının toplum hafızasında iyice yer etmesine katkı sunmuştur. Ancak her şeyin doğal olanı ve doğal ortamı daha çok tercihimizdir diyerek sözlerime son veriyorum” dedi.

Etkinlikte sahneye çıkan aşık ve ozanlar, kendi ülke ve yörelerinden eserler seslendirdi. Aşıkların gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı.