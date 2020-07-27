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Samsun’da ‘Tercih ve Kariyer Planlama Günleri’ başladı

SAMSUN VALİLİĞİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI, CİHANNÜMA DAYANIŞMA VE İŞ BİRLİĞİ DERNEĞİ ORTAKLIĞINDA DÜZENLENEN ‘TERCİH VE KARİYER PLANLAMA GÜNLERİ’ BAŞLADI.

Eğitim 27.07.2020, 17:27
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Samsun’da ‘Tercih ve Kariyer Planlama Günleri’ başladı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun’un coğrafi yapısı, kültürü ve üniversiteleriyle yükseköğrenim hayatı için Türkiye’nin en elverişli şehirlerinde bir tanesi olduğunu söyledi.

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Gençlik Vakfı, Cihannüma Dayanışma ve İş Birliği Derneği ortaklığında düzenlenen ‘Tercih ve Kariyer Planlama Günleri’ başladı.

27-29 Temmuz günleri arasında 3 gün düzenlenecek etkinlikte çeşitli fakültelerden öğretim üyeleri ve farklı mesleklerden uzmanların katılımıyla toplam 17 konferans düzenlenecek. Katılımcılar uzmanlık alanları ve meslekleri ile ilgili öğrencilere bilgi verecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi koordinesinde bir tercih danışmanlık bürosu da program boyunca öğrencilere hizmet edecek.

Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleşecek etkinlikler bugün itibarıyla başladı. Programın açılışını Cihannüma Dayanışma ve İş Birliği Derneği Samsun İl Başkanı ve Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin yaptı. Doç. Dr. Salih Kesgin, “Gençlerimize rehberlik edecek bir birlikteliğin yollarını, yöntemini aramayı gündemimize aldık. Nasıl olur da bizden sonra gelen nesle doğru kararlar vermelerine yardımcı oluruz sorusuna odaklandık. Ve bunun nihayetinde karşımıza ‘Tercih ve Kariyer Planlama Günleri’ başlığı belirdi. Maksadımız sahada tecrübesi olan alan uzmanlarımız ile akademisyenlerimiz ile öğrencilerimiz arasında bir köprü oluşturmak gençlerimizin neyi, niçin, neden tercih edeceklerine dair bir birikimle geleceğe hazırlanmalarına imkan oluşturmak, yarının mimarı olacak bir gencimize dahi olsa dokunarak manevi sorumluluğumuzu yerine getirme arayışı içinde olmaktı. Bugün açılış dersine teşrif ettiğimiz bu program ortaya çıktı” dedi.

Konuşmanın ardından Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir programın açılış dersini gerçekleştirdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yükseköğrenim hayatı için Samsun Türkiye’nin en elverişli şehirlerinde bir tanesi. Birçok yönden coğrafya olarak, kültürel olarak, üniversitelerimiz olarak bu böyle. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden. Samsun Üniversitemiz yeni kuruldu. Yeni kurulmuş olmasına rağmen puan tercihine göre sanıyorum birçok köklü üniversiteyi geride bıraktı. Üniversitelerimiz eğitim-öğretim kadrosu olarak da çok iyi durumda. Üniversiteler bir şehrin en önemli olmazsa olmazı lokomotifi olan kurumlar. Samsun bu konuda çok uygun ve müsait olan kentlerden bir tanesi” şeklinde konuştu.

Ardından öğrencilerin sorularını kabul ettiler. Açılış söyleşine Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, ilçe milli eğitim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve öğrenciler katıldı.

Söyleşinin ardından Vali Dağlı ve Başkan Demir’e hediye takdim edildi. Program alanında uzmanlar kadrolar ve akademisyenlerin konferanslarıyla devam etti.

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