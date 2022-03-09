Samsun’da özel öğrencilere katma değer oluşturacak projeler hayata geçecek

Samsun Özel Eğitim Uygulama III. Kademe Okulu tarafından gerçekleştirecek uygulamalar ile özel öğrencilerin eğitim ve istihdam yetkinlikleri artırılacak.

“Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı” kapsamında Samsun Özel Eğitim Uygulama III. Kademe Okulu tarafından uygulanacak “Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrencilerin Eğitim ve İstihdam Yetkinliklerinin Artırılması Projesi” açılış ve tanıtım programı gerçekleştirildi. Proje kapsamında öğrenciler ve okul 200 metrekare alanda sera ve çiçek yetiştiriciliği yapacak. 20 metrekare alanda mantar üretilecek. Mini tavuk çiftliğinde kümes hayvanları yetiştirilecek. Aile eğitimleri, servis ve rehber personel eğitimleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine özel eğitim farkındalık semineri, öğretmenlere dil ve konuşma bozukluğu olan öğrenciler için eğitim ve yurt dışı mesleki ziyaretlere kadar pek çok katma değeri olacak proje hayata geçecek.

Programa Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Canik Belediye Başkan Vekili Muzaffer Emuce, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aksakal, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve okul müdürleri katıldı. Okul Müdürü Ayhan Taşkın tarafından projenin içeriği hakkında sunum gerçekleştirdi.