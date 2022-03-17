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Samsun’da okullar 1 günlüğüne tatil edildi
Samsun Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.
Eğitim 17.03.2022, 20:52
Samsun Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü tüm okullarda eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve malul gazi personelimiz idari izinli sayılacaktır" denildi.