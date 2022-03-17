Samsun’da okullar 1 günlüğüne tatil edildi

Samsun Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü tüm okullarda eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve malul gazi personelimiz idari izinli sayılacaktır" denildi.