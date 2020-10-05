Samsun’da meslek liseleri yüz yüze eğitime başladı

Samsun’da 2020-2021 eğitim-öğretim yılında meslek liselerinde yüz yüze eğitime başlandı.

Samsun’da mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencileri uzun bir aradan sonra okullarına geldiler. Saat 08.30 itibarıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Öğretmenler sınıflarda alınacak tedbirlere ilişkin öğrencileri bilgilendirdi. İlk ders zilinin çalmasıyla yüz yüze eğitim başladı.

Ders saatleri 30, teneffüsler 10 ve öğle arası 45 dakika olarak sürdürülecek eğitimde alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel veya teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.