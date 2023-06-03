Samsun’da LGS’ye 17 bin 870 öğrenci katılacak

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezi Sınavı’na Samsun’da 17 bin 870 öğrenci katılacak.

LGS Merkezi Sınavı’nın 4 Haziran 2023 Pazar günü tüm Türkiye’deki sınav merkezlerinde birinci oturumu saat 09.30’da, ikinci oturumu ise saat 11.30’da başlayacak. Bu sınavlara Samsun’da da 17 bin 870 öğrenci katılım sağlayarak kendileri için en iyi liseye girmeye çalışacak.

Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Samsun’da toplam 305 bina ve 1146 salonda gerçekleştirilecek sınava 17 bin 870 öğrencinin katılacağını ifade eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, geleceğin teminatı gençler için hayati önem taşıyan bu sınavın sakin, huzurlu ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek şunları söyledi:

“Sınav günü ve saatlerinde sınavların yapılacağı tüm yerleşim birimlerinde, otoların klakson çalmamaları, her türlü resmi ve özel törenler sırasında dışarı yayın yapılmaması, düğün konvoylarının oluşturulmaması, sınavların yapılacağı okulların çevresindeki inşaatlarda ve iş yerlerinde herhangi bir gürültülü çalışma yapılmaması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstereceğine inanıyorum. Bu vesileyle; büyük bir azim ve özveriyle geçen hazırlık döneminin ardından LGS Merkezi Sınavına girecek olan çocuklarımıza başarılar diliyor, alacakları neticenin kendileri ve her zaman evlatlarının yanında olan aileleri için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”