Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.423
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4247
EURO
7.5605
53 yaşındaki Mike Tyson'dan müthiş performans
Son Dakika
53 yaşındaki Mike Tyson'dan müthiş...
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen zanlı İstanbul'a getirildi
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı...
Uçak restoran sezona hazır
Uçak restoran sezona hazır
Bodrum’da cuma namazı statta kılındı
Bodrum’da cuma namazı statta kılındı

Samsun’da ikinci Bilim ve Sanat Merkezi açıldı

BİLİM VE SANAT MERKEZİ'NİN ARTAN ÖĞRENCİ SAYISI DOLAYISIYLA İHTİYAÇ DUYDUĞU YENİ HİZMET BİNASI ATAKUM İLÇESİNDE AÇILDI.

Samsun’da ikinci Bilim ve Sanat Merkezi açıldı

BİLİM VE SANAT MERKEZİ'NİN ARTAN ÖĞRENCİ SAYISI DOLAYISIYLA İHTİYAÇ DUYDUĞU YENİ HİZMET BİNASI ATAKUM İLÇESİNDE AÇILDI.

31 Mayıs 2020 Pazar 13:58
3 Okunma
Samsun’da ikinci Bilim ve Sanat Merkezi açıldı

Samsun’un 17 ilçesinden gelen özel yetenekli öğrencilere 2010 yılından itibaren yalnız bir merkezde eğitim vermeye başlayan Bilim ve Sanat Merkezi’nin (BİLSEM), artan öğrenci sayısı dolayısıyla ihtiyaç duyulan yeni hizmet binası Atakum ilçesinde açıldı.

BİLSEM’de eğitim gören öğrenci sayısının yarısından fazla öğrencinin Atakum ilçesinde ikamet etmesi ve Atakum’a yakın olan diğer ilçelerdeki öğrencilerle birlikte son yıllarda zorunlu bir ihtiyaç haline gelen Bilim ve Sanat Merkezi Atakum’da 2020-2021 eğitim öğretim yılında hizmete vermeye başlayacak. Bilim Sanat Merkezi, resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üç aşamalı bir tanılama süreci ile belirlenen özel yetenekli öğrencilere eğitim veriyor. Öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumları olarak hizmet sunuyor. Öğrenciler hafta içi günlerde ve gündüz vakitlerinde normal eğitimlerine devam ederken geri kalan zamanlarında BİLSEM’lerden faydalanabiliyor.

BİLSEM’lerde normal çalışma saatlerinin yanı sıra 17.00’den sonra ve hafta sonu günlerinde de eğitim-öğretim yapılıyor. İlkokul 2. sınıfta kayıt hakkı kazanabilen öğrenciler 12. sınıftan mezun olana kadar BİLSEM’den eğitim görebiliyor.

BİLSEM’in açıldığı binada daha önceden özel eğitime yönelik hizmet veren mesleki eğitim merkezi ise geniş bir arazide, her türlü fiziki donanıma sahip, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanan yeni bir binada hizmet vermeye devam edecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS ilgili video paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS ilgili video paylaşımı
ÖZEL EĞİTİMİN “KORONA” SINAVI... ZAM OLACAK MI, ÜCRETLER İADE EDİLECEK Mİ?
ÖZEL EĞİTİMİN “KORONA” SINAVI... ZAM OLACAK MI, ÜCRETLER İADE EDİLECEK Mİ?
Ankara Eğitim Platformu, reşlerde ve anaokullarında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Ankara Eğitim Platformu, reşlerde ve anaokullarında alınması gereken tedbirleri açıkladı
YÖK'ten küresel salgın ile mücadele kapsamında yeni düzenlemeler
YÖK'ten küresel salgın ile mücadele kapsamında yeni düzenlemeler
SAMÜ’den AR-GE ve inovasyon hamlesi
SAMÜ’den AR-GE ve inovasyon hamlesi
Hayırseverden 20 derslikli ilkokul protokolü
Hayırseverden 20 derslikli ilkokul protokolü
ÖSYM: 'Sınav merkezi değişikliği 29 Mayıs'a kadar yapılabilecek'
ÖSYM: 'Sınav merkezi değişikliği 29 Mayıs'a kadar yapılabilecek'
YÖK, ÜNİVERSİTELERDE DİJİTAL ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK SINAVLARIN TEMEL İLKELERİNİ AÇIKLADI
YÖK, ÜNİVERSİTELERDE DİJİTAL ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK SINAVLARIN TEMEL İLKELERİNİ AÇIKLADI
LGS öncesi önemli tavsiyeler
LGS öncesi önemli tavsiyeler
Yılın öğretmeni köy çocuklarına koştu
Yılın öğretmeni köy çocuklarına koştu
Isparta’da öğretmenler LGS için el dezenfektanı üretiyor
Isparta’da öğretmenler LGS için el dezenfektanı üretiyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Haziran ayı burs ve kredi ödemelerini bayram öncesi yatırmaya başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Haziran ayı burs ve kredi ödemelerini bayram öncesi yatırmaya başladı
"Geleceğin Hukukçusu Olmak İstiyorum"
"Geleceğin Hukukçusu Olmak İstiyorum"
Montessori Eğitimi Nedir, Çocuk Etkinlikleri Nelerdir?
Montessori Eğitimi Nedir, Çocuk Etkinlikleri Nelerdir?
ÇOCUKLARINIZ YETERİNCE DERS ÇALIŞMIYOR MU? "POMODORO TEKNİĞİ" İŞE YARAYABİLİR!
ÇOCUKLARINIZ YETERİNCE DERS ÇALIŞMIYOR MU? "POMODORO TEKNİĞİ" İŞE YARAYABİLİR!
YKS'ye girecek öğrenciler için nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs tarihlerinde açık olacak
YKS'ye girecek öğrenciler için nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs tarihlerinde açık olacak
Bakan Ziya Selçuk'tan okulların açılması ile ilgili açıklama!
Bakan Ziya Selçuk'tan okulların açılması ile ilgili açıklama!
ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 72 bin 275'e yükseldi
ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 72 bin 275'e yükseldi
Maske ve dezenfektan dağıtılacak, veliler okul bahçesine alınmayacak
Maske ve dezenfektan dağıtılacak, veliler okul bahçesine alınmayacak
Baraj düştü, süre uzadı... YÖK'ten YKS açıklaması
Baraj düştü, süre uzadı... YÖK'ten YKS açıklaması

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim