Samsun’da en çok ’sosyal uyum ve yaşam kursu’ talep görüyor

2022 yılında Samsun genelindeki halk eğitim merkezlerinde açılan 9 bin 505 kurstan en çok talebi ’sosyal uyum ve yaşam kursu’ gördü. Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye yaşamına daha iyi uyum sağlamaları için açılan bu kursa ilgi her geçen gün devam ediyor.

2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı halk eğitim merkezlerinde Türkiye geneli 381 bin 687 kurs açıldı. Bu kurslarda şu ana kadar 8 milyon 361 bin 513 kişi başvurarak eğitim aldı. Türkiye’de en çok açılan kurs sayısı 25 bin 832 ile sosyal uyum ve yaşam kursu oldu. Sosyal uyum ve yaşam kursunu 19 bin 381 kurs sayısı ile Kur’an-ı Kerim kursu takip etti.

Samsun’da ise 17 ilçenin tamamındaki halk eğitim merkezlerinde 2022 yılında toplamda 9 bin 505 kurs açıldı. Bu kurslara ise 159 bin 983 kişi müracaat etti. Kurslar arasındaki okuma-yazma kurslarına 760 kursiyer katıldı. Samsun genelinde açılan en çok kurs ise Türkiye genelinde olduğu gibi ’sosyal uyum ve yaşam kursu’ oldu. 155 sınıfta açılan sosyal uyum ve yaşam kursuna 13 bin 986 kişi müracaat etti. En çok talep edilen kurs arasında ikinci sırada ise Kur’an-ı Kerim (Elifba) okuma kursu yer aldı. Bu kursa ise 7 bin 560 kişi katıldı. 2021 yılının verileri ile 2022 yılının verileri karşılaştırıldığında ise 4 kat artış gözlemlendi. 2021 yılında açılan kurs sayısı 2 bin 812 iken 2022 yılında bu rakam 9 bin 505 oldu.

Hayat boyu öğrenme

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve Samsun Valiliği’nin destekleriyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonunda hayat boyu öğrenme faaliyetleri ile ilgili Samsun’da çeşitli alanlarda kurslar düzenlenmeye devam ediliyor. Konuyla ilgili olarak konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, “Hayat boyu öğrenme, insan yaşamının başlangıcından sonuna kadar devam eden bir süreçtir. Günümüzde eğitim, sosyal, kültürel ve bilimsel işlevlerinin yanı sıra nitelikli iş gücü yetiştirme, küresel ve ekonomik gelişime katkı sağlama boyutlarıyla da ön plana çıkmaktadır. Sadece eğitim çağındaki nüfusun değil, aynı zamanda eğitim çağı dışındaki tüm vatandaşların eğitime erişimini çok önemsiyoruz. Talep ettikleri eğitim, kurs ve etkinlikleri düzenleyerek tüm vatandaşları hayat boyu öğreniciler olma yönünde teşvik ediyoruz" dedi.