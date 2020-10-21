Samsun’da 42 bin öğrenci daha yüz yüze eğitime başlayacak

Samsun’da 5. ve 9. sınıflar olmak üzere toplam 42 bin öğrenci daha 2 Kasım’da yüz yüze eğitime başlayacak.

Öğrencilerin merakla beklediği yüz yüze eğitimin başlayacağı sınıflar gün geçtikçe belli oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortaokul 5’inci sınıflar ile lise 9’uncu sınıfların 2 Kasım’da yüz yüze eğitime başlayacağını açıklamıştı. Daha önce de 21 Eylül tarihinde okul öncesi ve 1. sınıflar yüz yüze eğitime başlamış, 5 Ekim’de uygulamalı meslek liseleri, 12 Ekim’de ilkokul 2-3-4 ve ortaokul 8. sınıflar ile lise 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlamıştı. Ortaokul 6-7 ve lise 10-11. sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı tarih henüz açıklanmazken, 5. ve 9. sınıflar 2 Kasım’da ders başı yapacaklar.

Samsun’da 2 Kasım itibariyle 18 bin 5. sınıf öğrencisi ve 24 bin 9. sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 42 bin öğrenci bu eğitim-öğretim döneminde ilk kez yüz yüze eğitime başlayacaklar.