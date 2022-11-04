Samsun’da 3 bin 879 çiftçi eğitildi

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan 346 toplantıda 3 bin 879 çiftçi eğitildi, 72 farklı hastalık ve zararlıyla ilgili arazi çalışmaları yapıldı.

Samsun’da 2022 Yılı Bitki Sağlığı Program Değerlendirme ve 2023 Yılı Program Toplantısı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “İl ve ilçe müdürlüklerimizce, 2022 yılında Bitki Sağlığı Uygulama Programımız kapsamında 2022 yılının Bitki Sağlığı Eğitim ve Farkındalık Yılı ilan edilmesi sebebiyle üretici eğitimlerine ağırlık verilmiştir. Yapılan bu eğitim çalışmalarıyla toplam 346 toplantıda 3 bin 879 çiftçi eğitilmiştir. Bu doğrultuda, İl Müdürlüğümüzce Çeltik ve Fındıkta 7 Adet Çiftçi Tarla Okulu düzenlenmiştir. Düzenlenen Tarla Okulları ile çiftçilerin tarladan sofraya kadar geçen süre içerisinde entegre mücadele prensipleri doğrultusunda pestisit kullanımı hakkında farkındalık oluşturarak, çevre ve doğal dengenin korunması ve sürdürülebilir tarım bilincinin oluşması sağlanmaya çalışılmıştır.

Yine bitki sağlığı faaliyetleri kapsamında ilimiz Canik ilçesinde yapılan surveylerde Gültepe Mahallesi’nde bulunan 103 dekarlık mera alanında çekirge popülasyonun yoğunluğu tespit edilmiş ve ilaçlı mücadele devlet yardım mücadelesi şeklinde yapılmıştır. Ülkemizde görülmeyen veya sınırlı olarak yalnızca belirli bölgelerde görülen 14 hastalık ve zararlı için de özel sürvey çalışmaları yapılmıştır. Özel sürvey çalışmaları kapsamında 3 konuda (meyvede çiçek ve meyve monilyası, kivide kivi bakteriyel kanser, mısırda batı mısır kök kurdu olmak üzere) ilimizde ari alan çalışmaları devam etmektedir” dedi.

72 farklı hastalık ve zararlıda arazi çalışmaları

Samsun’un tarımsal üretiminde önemli yer tutan ürünlerden en yüksek verimin alınması için hastalık ve zararlıların kontrol altında tutulması gerektiğine dikkat çeken Sağlam, “İl Müdürlüğümüzce bu kapsamda 72 farklı hastalık ve zararlıda arazi çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca erken tahmin ve uyarı cihazları ile hastalık ve zararlılar takip edilerek gerekli uyarılar yapılmış olup, bundan sonraki yıllarda da istasyonlar etkin bir şekilde kullanılmaya devam edecektir” diye konuştu.

Konuşmanın ardından ilçe müdürlüklerimizde konuyla ilgili faaliyet gösteren teknik personeller, 2022 yılı bitki sağlığı çalışmaları hakkında sunumlarını gerçekleştirdi. Akabinde ‘soru- cevap’ şeklinde devam eden toplantıda görüş, öneri ve sorular muhataplara iletildi. Toplantıda ayrıca, Samsun’da 2023 yılında uygulanacak bitki sağlığı konuları karara bağlandı.