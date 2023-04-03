Samsun’da 3 bin 500 uluslararası öğrenci Türkçe öğrendi

Samsun’da 9 yılda 3 bin 500 uluslararası öğrenci Türkçe öğrendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜ-TÜRKÇE) tarafından 9’uncusu düzenlenen “Yabancılara Türkçe Öğreticiliği Sertifika Programı”nda 52 adaya daha sertifikaları takdim edildi. OMÜ-TÜRKÇE Merkezinde düzenlenen sertifika törenine, sertifika almaya hak kazanan öğrenciler ile idari ve akademik personel katıldı. Yabancılara Türkçe Öğreticiliği Sertifika Programı; 60 saat teorik, 40 saat uygulama dersleri olmak üzere 100 saatlik bir eğitimin ardından tamamlandı. Teorik derslerde 10, uygulama derslerinde ise 8 öğretim elemanının görev aldığı programın sonunda sertifika almaya hak kazanan adaylara OMÜ-TÜRKÇE Müdürü Prof. Dr. Bekir Şişman tarafından sertifikaları takdim edildi.

“Merkezimiz kurumsallaşma sürecinde önemli mesafeler kat etti”

Törenin sertifika takdim konuşması gerçekleştiren OMÜ-TÜRKÇE Müdürü Prof. Dr. Bekir Şişman, “OMÜ-TÜRKÇE 2013 yılında kuruldu. 9 yılda yaklaşık 3 bin 500 uluslararası öğrenci bu kurumda Türkçe öğrendi. 2022-2023 eğitim öğretim yılında 500 uluslararası öğrenci, Türkçe öğrenmek maksadıyla burada öğrenim gördü. 25 öğretim elemanı ile birlikte belirli bir dil üzerinden, öğretim politikası çerçevesinde ‘Türkçe öğretim’ faaliyetini gerçekleştiren Merkezimiz; kurumsallaşma sürecinde de önemli mesafeler kat etti” dedi.

Program hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından tamamlandı.