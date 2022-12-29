Samsun’da 280 bin kişi halk eğitim kurslarından faydalandı

2022 yılında Samsun’daki halk eğitim merkezlerinde açılan kurslar dolu dolu geçti. Birçok kişinin yeni meslek öğrenmesinde ve istihdam sağlamasında önemli yeri olan kurslar yol gösterici oldu. Okuma-yazma, İngilizce, aile okul ve hijyen eğitimi en çok talep gören kurslar arasında yerini aldı. Tüm kurslar dahil olmak üzere kayıt olanların 107 binini erkekler, 173 binini ise kadın kursiyer oluşturdu. 65 yaş üstü vatandaşlarda kurslara ilgi gösterdi. Yaklaşık 5 binin üzerinde 65 yaş üstü vatandaş da kurslara katılım sağladı.

Kurslar hakkında bilgi veren Müdür Murat Ağar, "Kurslarımıza her yaş grubundan kursiyerlerimiz katılım sağlıyor. Bizi sevindiren noktalardan bir tanesi 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan, kadın-erkek ayrıt etmeksizin, engellilerimizin, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerimizin bu kurslara katılım göstermesidir. Bu yıl içerisinde 65 yaş üstü 5 bin üzerinde kursiyerimiz bu kurslarımıza katılım gösterdiler. Kurslarımızın içeriğine baktığımızda sosyal uyum, sıfır atık, çevre eğitimi gibi alanların tamamında eğitim veriyoruz. 2022 yılı içerisinde bakanlığımızın başlattığı aile okulu çalışması kapsamında da ayrıca tüm ailelerimize gerekli eğitimleri verebiliyoruz. Şu ana kadar 13 bin kişinin üzerinde vatandaşımıza aile okulu kapsamında eğitimlerimizi de tamamladık" dedi.

"İlimizde yaşayan herkesi kurslarımıza katılmaya davet ediyoruz" diyen Ağar şunları söyledi:

"Kendilerine uygun her alanda onlara hitap edebileceğimiz bir kurs türüyle karşılarına çıkacak potansiyelimiz vardır. Eğitimcilerimiz eğitici eğitimleri vesilesiyle de sürekli potansiyelimizi geliştiriyorlar. Sadece eğitim çağındaki nüfusun değil aynı zamanda eğitim cağı dışındaki tüm vatandaşlarımızın eğitime erişimi çok önemsiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın hayat boyu öğrenme kapsamında ilimizde faaliyet gösteren 17 halk eğitimi merkezinde 2022 yılında açtığımız kurslarda tüm vatandaşlarımızın hayat boyu öğrenme kapsamında eğitim taleplerini karşılıyoruz. İlimizde halk eğitimi merkezlerinden yararlanan kursiyerlerde kadınların oranı yüzde 62 olarak gerçekleşti. Sosyal uyum ve yaşam, veliler için aile okulu, hijyen eğitimi, Kuran-ı Kerim okuma, İngilizce ve geri dönüşüm ile sıfır atık en çok talep gören kurslarımızdan oldu. Önümüzdeki yıl içinde planlamalarımızı yaptık. Amacımız tüm vatandaşlarımızın eğitime erişimini sağlamaktır."