Samsun’da 271 bin öğrenci karne alacak

Samsun’da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 271 bin öğrenci 17 Haziran Cuma günü karnelerini alacak.

6 Eylül 2021 tarihinde başlayan 2021–2022 eğitim-öğretim yılı, 17 Haziran 2022 Cuma günü tamamlanacak. Samsun’da bin 247 okulda eğitim gören yaklaşık 271 bin öğrenci de karnelerine kavuşacaklar.

"Öğrencilerimiz rakamlarla ölçülemeyecek kadar değerli"

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, eğitim-öğretim yılını geride bırakan öğrencileri tebrik ederken, idareci, öğrenci ve velilere tatilde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere başarılar dileyen Murat Yiğit, “Sevgili öğrencilerimiz, değerli velilerimiz, saygıdeğer öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimiz; özveriyle hep birlikte sürdürdüğümüz 2021-2022 eğitim-öğretim yılını tamamlamış bulunmaktayız. Öğrencilerimizin ve anne-babaların heyecanla beklediği karnelerle birlikte uzun bir tatil dönemine başlıyoruz. Ülkemizin ve hepimizin geleceği için gösterdiğiniz bu gayretli çalışmalarınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyor; sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Sevgili öğrenciler, elbette sizler rakamlarla ölçülemeyecek kadar değerlisiniz; aldığınız karneler, çalışmalarınız karşılığında verilmiş bir dönüttür. Bu dönüt sayesinde kendinizi değerlendirecek ve geleceğinizi inşa etmek adına sağlam adımlarla yola devam edeceksiniz. Sonuç ne olursa olsun, hayata dair umudunuzu, cesaretinizi, başarıya olan inancınızı, başarabileceğinize dair güveninizi hiç yitirmeyin. Aileniz, öğretmenleriniz ve bizler, eğitim yolculuğunuzda sizlere en iyi şekilde rehberlik edebilme gayesiyle durmaksızın çalışıyoruz. Sizlere düşen vazife daima iyi bir insan olmak ve potansiyelinizin farkına varmaktır. Bu amaç doğrultusunda her gün yenilenerek, gelişerek emekleri boşa çıkarmayacağınıza güveniyoruz. Bu tatil sürecinde bol bol kitap okumanızı, aynı zamanda kişisel gelişiminizi tamamlayacak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılarak nitelikli bir tatil geçirmenizi diliyorum” dedi.

"Çocukları birbirleriyle mukayese etmeden..."

İdareci ve velilere de seslenen Yiğit, şunları söyledi:

“Kıymetli meslektaşlarım, şunu biliyoruz ki en büyük yatırım insana yapılandır. Nesiller ihya edilirse, gelecek güvenle inşa edilebilecektir. Kendisini fark eden, ülkesine sahip çıkan, geleceği oluşturan nesillerin ancak siz öğretmelerimizin özverili çalışmaları ile yetişeceğine inanıyorum. Dünyanın hızla değiştiği, bilimin ve teknolojinin her alanda yenilendiği günümüzde sizlerin de her mecrada donanımlı olmak için elinizden geleni yapacağınıza eminim. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyor tatilinizi sağlık ve huzurla geçirmenizi temenni ediyorum. Değerli anne ve babalar, çocuklarınızın akademik notlarını bir araç kabul ederek, onları birbirleriyle mukayese etmeden bir birey olarak iyi insan olmaları yolunda elinizden gelen tüm gayret ve itinayı göstereceğinize inancım sonsuzdur. Bir başarıdan söz ediliyorsa mutlaka bir ekip çalışması var demektir. Evlatlarını bizlere emanet eden, her zaman destek olan ve aile kavramını okula taşıyarak gücümüze güç katan velilerimize teşekkür ediyor, çocuklarınızla geçireceğiniz sağlıklı ve mutlu tatiller temenni ediyorum.”