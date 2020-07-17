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Şampiyondan ders niteliğinde sözler: "Kendilerini çok yormasınlar"

GÖNENÇ ELEMENLİ, KENDİNDEN SONRA SINAVA GİRECEKLERE “KENDİLERİNİ ÇOK YORMASINLAR” DERKEN KORONA VİRÜS SALGININ KENDİSİNİ OLUMSUZ ETKİLEMEDİĞİNİ BELİRTTİ. ELEMENLİ, “SALGIN DÖNEMİ OLUMLU MU OLUMSUZ MU DERSENİZ BENİ OLUMLU YÖNDE ETKİLEDİ” DEDİ.

Eğitim 17.07.2020, 17:08
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Şampiyondan ders niteliğinde sözler: "Kendilerini çok yormasınlar"

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) 500 tam puan olarak Türkiye birincilerinden biri olan Gönenç Elemenli başarısının sırrının çok değil nitelikli çalışmak olduğunu söyledi. Elemenli, kendinden sonra sınava gireceklere “Kendilerini çok yormasınlar” derken, korona virüs salgınının kendisini olumsuz etkilemediğini belirtti. Elemenli, “Salgın dönemi olumlu mu olumsuz mu derseniz beni olumlu yönde etkiledi” dedi.

Liselere Giriş Sınavı’nda 500 tam puan alarak Lüleburgaz’a haklı gururu yaşatan özel bir okulun öğrencisi Gönenç Elemenli, sınava hazırlık döneminden hedeflediği liseye kadar pek çok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Elemenli’nin konuşmasında en dikkat çekici olay ise ders verir nitelikteki, “Çok değil nitelikli çalışma” vurgusu oldu.

“Salgın beni olumlu etkiledi”

Korona virüs salgını gölgesinde LGS’ye giren ve 500 tam puan alarak dikkatleri üzerine çeken Elemenli, salgın döneminin kendisini olumlu yönde etkilediğini söyledi. Salgın döneminde kendine daha çok vakit ayırabildiğini belirten Elemenli, “Salgın dönemi olumlu mu olumsuz mu derseniz beni olumlu yönde etkiledi. Salgın döneminden önce okulda yoğun bir tempoyla ilerliyorduk, çok soru çözüyorduk. Öğretmenlerimiz sağ olsun bize çok destek oluyorlardı. Nitelikli sorular veriyorlardı. Sorduğumuz sorulara hep yanıt alıyorduk. Bu aynı zamanda salgın sonrasında da devam etti. Online eğitim sürecimiz de gayet yararlı ve faydalı oldu” diye konuştu.

Günde 150-200 soru çözmüş

Sınavda başarıya giden yolun çok soru değil, nitelikli soru çözmek olduğunu kaydeden Elemenli, “Salgın sürecinde çok fazla boş vaktim olduğu için sürekli kendimi soru çözmeye verdim. Günde 150 - 200 soru çözdüm. Çok zorlamadım kendimi. İyice derslere kapanmadım. Sosyal medyaya baktım. Telefonuma baktım. Kitap okudum. Boş vakitlerimi değerlendirdim. Ama 200 soru çözsem de nitelikli ve dikkatli çözdüm. Süre tutarak, kendimi deneyerek soru çözdüm” ifadelerini kullandı.

Şu an meslek hedefi yok

Uzun vadede mesleki olarak bir hedef belirlemediğini söyleyen başarılı genç, yakın plandaki hedefinin Robert Koleji ya da Galatasaray Lisesi olduğunu bildirdi. Elemenli, “Ben daha sistematik gittiğim için yakın çalışmalara odaklanırım. Gelecekte tabi ki güzel bir yere gelmek, güzel üniversitede okumak isterim. Meslek olarak net bir hedefim yok. Lise olarak İstanbul düşünüyorum. Robert Koleji ya da Galatasaray Lisesi tarzındaki nitelikli okulları düşünüyorum” diye konuştu.

“Kendilerini çok yormasınlar”

Elemenli, önümüzdeki yıllarda LGS’ye girecek olan öğrencilere de ders verir nitelikte sözler söyledi. Elemenli, ders çalışmaktan zevk alınması gerektiğini belirterek, “Ders çalışmayı zevk haline getirsinler. Bir görev duygusu içerisinde yapsınlar. Ama bu görev duygusu onları sıkmasın. Boş zaman aktivitesi gibi kendinizi geliştirdiğiniz kitap okumak gibi nitelikli bir aktivite haline getirsinler. Kendilerini çok yormasınlar. Bütün gün sorulara odaklanmasınlar. Bu onları daha çok sıkacaktır. Kesinlikle kendilerine soru hedefi koymalarını desteklerim. En önemlisi nitelikli çalışmaları. Soruları özümseyerek, soruyu nasıl değerlendireceklerini düşünerek doğru cevaba ulaşmaları daha kolay olur. Soruların cevaplarını oldubittiye getirmeyerek bir şeyler öğrenmek için çalışmalılar” şeklinde konuştu.

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