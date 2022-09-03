Şam Üniversitesi’nde mezuniyet sevinci

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde 2015-2016 eğitim öğretim yılında faaliyete giren Şam Üniversitesi’nde mezuniyet töreni düzenlendi. Zorlu savaş şartlarına rağmen bu sene de 145 öğrencinin mezun olduğu üniversitede, eğitim, mühendislik, siyasal bilimler, ilahiyat-hukuk ve iktisat-işletme fakültelerinde bin 800 öğrenci eğitim görüyor. Bu öğrencilerin 300’ü kadın öğrencilerinden oluşuyor. Ayrıca üniversitede yüksek lisans alanında da eğitim veriliyor. Mezuniyet törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Dr. Vadah Recab, “Savaşın ilk gününden bu yana bizleri yalnız bırakmayan Türkiye’ye çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün çok önemli bir gün. Mezun olan öğrencilerimiz ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacaklar. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“İlim olmazsa kurtuluş olmaz”

Törende konuşma yapan Bülent Yıldırım ise “Bugün çok mutlu bir gün yaşıyoruz. Azez’de savaş koşullarında bin bir zorlukla kurduğumuz üniversitemiz dördüncü mezunlarını veriyor. 145 öğrencimiz ile buradan diploma almanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Yıldırım, “Bu gençler sizin de eseriniz. Eğitim çalışmalarımıza desteklerinizi bekliyoruz. Sadece burada değil, dünyanın birçok noktasında eğitim çalışmalarımız devam ediyor. Somali’de açtığımız ziraat fakültesi de çok sayıda mezun verdi. Şu an o mezun olan öğrencilerimiz tarımsal olarak Somali’yi ihya ediyor. Mezun olan öğrencilerimiz kuraklığa karşı ciddi mücadele veriyor. Yılda 3 kere ürün almaya başladık. Bununla birlikte Afganistan’da da okullar açıyoruz. Biz şunu diyoruz ilim olmazsa kurtuluş olmaz. Buradan gençlere ve ailelere sesleniyorum okuyun. Cehalete karşı okuyarak, ilim öğrenek galip gelebiliriz. Burada mezun olan kardeşlerimiz kurtuluşumuzun resmidir. Mezun olan kardeşlerim yolunuz açık olsun, gelecekte ümmet için çalışacağınıza güvenim tamdır” ifadelerini kullandı.