Sakaryalı okulun etwinning projesi 39 ülkeden tercih edildi

Sakarya Karasu Atatürk Anadolu Lisesi, etwinning projesiyle yaklaşık üç yıllık çalışmanın meyvelerini aldı. Proje ile 44 ülkeden 39 ülkeyi kendi tarafına çekmeyi başaran liseye belgelerini Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü takdim etti.

Karasu Atatürk Anadolu Lisesi, etwinning projesiyle yaklaşık üç yıllık çalışmanın meyvelerini aldı. 44 katılımcı ülkeden 39’nunu projeye dahil olmasıyla başarıya ulaşan projenin koordinatörü okulun İngilizce öğretmenleri Hilal Kaya ve Duygu Bal, oldu. Okul Müdürü Yusuf Yurdasucu’nun da desteklediği projeyle, öğrencilerin yabancı dil ve dijital becerileri geliştirebilmeleri amaçlandı. Dünya genelinde 44 ülkeden 216 bine yakın okulun hazırladığı 115 bin 470 proje arasından Karasu Atatürk Anadolu Lisesi’nin Erasmus+ kapsamında hazırladığı eTwinning projesi, 39 ülke tarafından tercih edilerek dünya genelinde önemli bir başarı elde etti.

Proje kapsamında başarıları tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdür Çetin Turhan, “Özverili bir çalışmanın neticesini örnek bir başarı elde etmiş olduk. Projemiz diğer okullara da örnek oldu ve bu konuda onlar da eTwinning alanında benzer çalışmalar başlattı. Görev alan tüm eğitimcilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Proje Koordinatörü Hilal Kaya ise, gerçekleştirilen çalışma ile öğrencilerin sosyal medyadan uzak yabancı dil konuşmasına önemli ölçüde öncülük ettiğini vurgulayarak, “Sadece ulusal anlamda değil, Avrupa bazında da önemli bir etiket kazandık. Okulumuzun ve ilçemizin Avrupa’da tanınmasını sağladı. Yorucu ve uzun bir süreci geride bıraktık. Bize en büyük desteği veren okul müdürümüz Yusuf Yurdasucu’ya teşekkür ediyoruz” diye konuştu.