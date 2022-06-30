Sakarya’dan dört öğrenci LGS’den tam puan aldı

Sakarya genelinde 4 öğrenci Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavından 500 tam puan aldı. Vali Çetin Oktay Kaldırım ise tam puan alan öğrencileri sosyal medya hesabından tebrik etti.

LGS sınavındaki soruların tümünü doğru cevaplayan 4 Sakaryalı öğrenci 500 tam puan aldı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, tüm soruları doğru cevaplayarak tam puan alan öğrencileri sosyal medyadan yayımladığı mesaj ile tebrik etti. Vali Kaldırım yaptığı paylaşımda, “Eğitimde başarıyla uyguladığımız projeler meyvesini veriyor. LGS’de 4 öğrencimiz tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasına girdi. Bizi gururlandıran öğrencilerimiz Kerem Yiğit Aksu, Yiğit Yüzlü, Mert Yeşilbaş ve Yaren Yeni’yi canı gönülden tebrik ediyorum. Bu başarıda çok büyük faydasını gördüğümüz Nehir Projesi gibi projelerimizi başarıyla uygulayan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü, proje ekiplerini ve öğrencilerimizin bu başarısında büyük emeği olan okul idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizi kutluyorum” ifadelerine yer verdi.