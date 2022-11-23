Sakarya’da okullar tatil edildi

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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde 1 gün ara verilmiştir" dedi.
Eğitim 23.11.2022, 06:09
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde 1 gün ara verilmiştir" dedi.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşerilerimiz, Düzce’de meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun" dedi.