Sakarya’da okullar 2 gün daha uzaktan eğitime devam edecek

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, kar yağışı sebebi ile 16-17 Şubat tarihlerinde de okulların uzaktan eğitime devam edeceğini duyurdu.

Korona virüs dolayısıyla ‘uzaktan’ devam eden 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi bugün başlayacaktı. Köy okulları ve anaokullarındaki yüz yüze eğitime bu kez de kar yağışı sebebiyle 1 gün ara verilmişti. İl Milli Eğitim Müdür Fazilet Durmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda olumsuz kış şartları nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda 16-17 Şubat tarihlerinde de uzaktan eğitime devam edileceğini duyurdu.

İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Olumsuz kış şartları nedeniyle ilimiz genelindeki tüm resmi ve özel okullarda 16-17 Şubat 2021 tarihlerinde uzaktan eğitime devam edilecektir. Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel kurumlar da çalışmalarına 2 gün ara vereceklerdir” ifadelerine yer verdi.