Sakarya’da ders zili çaldı, eğitim ve öğretimde ikinci dönem başladı

İki büyük deprem sebebiyle gecikmeli başlayan ikinci eğitim öğretim dönemi için Sakarya’da ilk ders zili çaldı, 769 depremzede öğrenci de eğitime başladı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ara verilen 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısı 71 ilde bugün başladı. Bu çerçevede, Sakarya’da 788 okulda 220 bin öğrenci ders başı yaptı. Depremin ardından Sakarya’da misafir edilen 769 depremzede öğrenci de eğitime başladı. Tüm ihtiyaçları karşılanan öğrenciler, bir süre daha eğitimlerine Sakarya’da devam edecek.