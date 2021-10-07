Sakarya Üniversitesi öğrencileri mağdur

Sakarya Üniversitesi’nin yayınladığı akademik takvime göre 3 Eylül 2021’de güz yarıyılı ders programı ilan edilmiş, ders kayıt tarihleri ise 20-22 Eylül olarak belirlenmiş. 27 Eylül itibari ile güz yarıyılı öğretimi başlayacak. Bu akademik takvime göre öğrenciler planlarını yaptılar ve 20-22 Eylül tarihlerinde ders kaydı için okul sistemine girdiler. Ancak birçok öğrenci kayıt işlemlerini yapamadı. Yaşadıkları sorun sonrası danışmanlar, öğrenci işleri gibi vasıtalar ile iletişim kurarak sorunlarını çözmeye çalıştılar. Önce sistemsel bir hata olduğu söylenildi. Ama daha sonra sistemsel bir hata olmadığı 3 yıl önce değişen yönetmelikteki maddeler nedeniyle ders kayıt işlemlerini yapamadıklarını öğrendiler.

Öğrencilerin yaşadığı sorun, Sakarya Üniversitesi Lisans ve Ön lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin “Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma” başlıklı 7. maddenin 3. fıkrasında yapılan düzenlemeden kaynaklanıyor. Yönetmelikteki ilgili kısım aşağıdaki gibi:

(3) Ön lisans programlarında ikinci yarıyıl sonu ve lisans programlarında dördüncü yarıyıl sonu itibariyle, bulunduğu döneme kadar tüm dersleri almış olmak şartıyla, en son GNO’su 1.80’in altında kalan öğrenci, bulunduğu yarıyıl ve üst yarıyıllardan derslere yazılmaz. GNO hesabında alınan son notlar dikkate alınır. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Buna göre ön lisans öğrencileri 2.sınıf derslerini alabilmek için ortalama şartı ile birlikte1.sınıfın bütün derslerini almış olmaları gerekiyor. Aynı şekilde lisans öğrencilerinin 3.sınıf derslerini alabilmeleri için yine ortalama şartı ile birlikte ilk 2 yılın bütün derslerini almış olmaları gerekiyor. Bu fıkranın gerekçesine bakıldığında öğrencilerin mesleki derslere geçmeden önce temel dersleri almış olmaları gerektiği ama sadece ortalama şartı ile bu gereklilik sağlanamadığının ifade edildiği görülüyor. Çünkü öğrenci seçmeli derslerden aldığı yüksek notlar ile ortalama şartını sağlayabiliyor ve zorunlu derslerdeki not eksikliğini kapatabiliyor. Bu durumda ise öğrencilere verilmesi istenen yetkinlik verilemiyor. Bu sebeplerden dolayı üniversite yönetimi, yönetmelikte yukarıdaki değişikliği yapıyor. 2019-2020 öğretim yılının başlangıcı ile birlikte yeni yönetmelik yürürlüğe giriyor. Bu yıl yönetmeliğin uygulanacağı 3. yıl ama hala bu düzenleme ve nedeni bilinmiyor.

Sakarya Üniversitesi öğrencileri yaşadıkları mağduriyeti #saülülermağdur etiketi ile anlattı:

Birçok kişi alt sınıftan kalan 1 dersini almadığı için kendi döneminden ders alamadığını ifade ediyor.

Öğrenciler okula gidip arkadaşları ile rektörü ziyaret etmek ve sorunlarını direkt anlatmak istemişler. Ancak rektör bu konu hakkında kimseyi kabul etmeyeceğini söylemiş. Çok zor geçen 1,5 yılın ardından yeniden üniversitesine kavuşup belki online dönemin verimsizliği ve getirdiği eksikliği kapatmaya çalışacak öğrencilere daha kayıt döneminde üniversitenin kapıları kapanmış gözüküyor.

Sonuç olarak Sakarya Üniversitesi öğrencilerinden büyük bir kitle yönetmelikte yapılan düzenleme ve bu düzenlemeden genelin haberdar olmaması -danışman hocalar dahil- nedeniyle mağdur oldular. Bu konu hakkında bir çözüm getirilmezse yaşanan mağduriyetler ve etkisi yıl boyunca hatta mezuniyetten sonra bile devam edecek gibi gözüküyor. Sakarya Üniversitesi yönetiminin öğrencilerinin sesine kulak vermesi ve mağduriyetlerini ortadan kaldırmasını öğrencileri ile birlikte talep ediyoruz.