Sahte faturalarla devleti dolandırdılar!

Kurum öğretmenlerinin kendilerini bire bir ders yapmış gibi gösterdikleri müfettiş raporuyla deşifre olunca savcılık 11 öğretmen hakkında 18'er yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Gaziosmanpaşa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde skandal. Derslere girmediği halde öğrencilere eğitim programı uygulamış gibi İl Milli Eğitim Müdürlüğünden haksız kazanç elde ederek kurumu zarar uğratan 11 öğretmen hakkında dava açıldı.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre olay geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan bir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde meydana geldi. İddiaya göre kurumda görevli bazı öğretmenler öğrencilere özel eğitim (bire bir ders) uygulamadığı halde uygulamış gibi raporlar düzenlediği ve kurum müdürüne söz konusu raporları imzalatarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne fatura ettiği ortaya çıktı.

FATURALAR İNCELEME ALTINA ALINDI

Başlatılan soruşturmada bazı öğrencilerin derse gelmemesine rağmen ders işlenmiş gibi gösteren öğretmenlerin imzaladıkları raporu okul müdürünün onayıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı inceleme İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildi. Savcılık bakanlığın ihbarı ardından kurumun 2019-2021 yılları arasındaki faturalarını incelemesi için müfettiş atadı.

MÜFETTİŞ RAPORUNDA ORTAYA ÇIKTI

Müfettiş ön inceleme raporunda Gaziosmanpaşa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine fatura özet listesi ve bireysel ya da grup derslerine gelmeyen öğrencileri derse gelmiş gibi göstererek gerçeğe aykırı düzenleyip imzalamak suretiyle 'resmi belgede sahtecilik' suçunun işlendiğini kaydetti. Hazırlanan rapor ardından savcılık 11 öğretmenin konuyla ilgili ifadelerine başvurdu. Öğretmenler ifadelerinde gerçeğe aykırı rapor düzenlemediklerini belirterek suçlamaları reddetti.

18'ER YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcılık 11 öğretmenin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sundukları raporla kamu kurumlarının zararına dolandırıcılık suçunun oluştuğunu ileri sürerek dava açtı. 18'er yıla kadar hapisleri istenen şüpheli öğretmenler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacaklar.