Şahinbey İstanbul’u solladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 40 bin tablet dağıtan İstanbul Büyükşehir Belediyesine, tek başına 50 bin tablet dağıtan Şahinbey ilçe belediyesini örnek gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’deki kendi adını taşıyan üniversitenin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ek binasıyla Çayeli Eğitim Fakültesi ek binası açılışında yaptığı konuşmada, pandemi sürecinde 40 bin tablet dağıtan İstanbul Büyükşehir Belediyesine, Gaziantep’te bulunan Şahinbey ilçe belediyesinin tek başına dağıttığı 50 bin tableti örnek gösterdi.

Erdoğan konuşmasında, "Geçtiğimiz günlerde baktım birisi öğrenci sayısının 3.5 milyonu geçtiği koskoca İstanbul’da 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor. Birileri de bunu kutlayıp, şişirdikçe şişiriyor. Ya böyle allamak, pullamak olur mu? Milli Eğitim Bakanlığımızın bugüne kadar dağıttığı 2 milyonu aşkın tableti bir kenara bırakıyorum. Bizim sadece Şahinbey ilçe belediyemizin dağıttığı 50 bin tableti kimse görmüyor. Görmek istemiyor. İlçe belediyesi dikkat edin" ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise "Sayın Cumhurbaşkanım, sizin önderliğinizde durmadan, usanmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" notuyla Erdoğan’ın videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, teşekkür etti.