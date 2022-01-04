Sağlıkta üniversite-sanayi iş birliği

Sağlıkta dijitalleşmenin geliştirilmesi için görüntüleme ve analiz çözümleri üreten Argenit, hekimlerin tanı ve tedavi süreçlerini kolaylaştırıyor. 1999'dan beri dijital mikroskobik görüntüleme sistemleri tasarlayan Argenit’in yapay zeka destekli ürünleri hastahaneler, laboratuvarlar, genetik tanı merkezleri ve üniversitelerin tıp merkezlerinde kullanılıyor.

Cari açık yerli sistemle kapanıyor

Ülkemizde yıllardır kullanılan yabancı genetik tanılama sistemlerinin yarattığı cari açığın yerli yazılımlarla kapanmasına katkı sağlayan Argenit, milli gen havuzumuzun başka ülkelerle paylaşılmasını engelliyor. TÜBİTAK ve Avrupa Birliği destekli projeler sonucunda elde ettiği birikimi ürüne dönüştüren şirekt, sağlık sektörü için geliştirdiği yenilikçi çözümlerle milli sermayeye katkıda bulunuyor. Argenit’in ürettiği bulut tabanlı sistemler uzaktan tanı koyma imkanı da sağlıyor.

13 yılda 10 TÜBİTAK projesi hayata geçti

Yerli Ar-Ge gücüyle üniversite-sanayi iş birliğiyle sadece yurt dışından temin edilebilen yüksek teknolojili medikal sistemleri milli kaynaklar ile tasarlayarak ülkemize kazandırdıklarını söyleyen Argenit kurucu ortağı Burak Buyrukbilen, “İnsan genetiği gibi karmaşık ve derinlemesine incelenmesi gereken bir alanda çok sayıda akademik çalışma gerçekleştirdik. 13 yılda 10 TÜBİTAK projesi ürettik. Çalışmalarına devam ettiğimiz dört TÜBİTAK projemiz daha var. Dünyada sadece dört ülkenin sahip olduğu katma değeri yüksek teknolojik ürünleri İTÜ ARI Teknokent’te üretmeye devam ediyoruz.” dedi.