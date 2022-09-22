Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme çantası nasıl olmalı?

çok lezzetli gelen, hızlı tüketilebilen ve kolay ulaşılabilir olan yiyeceklerin çoğu sağlıksız besinler kategorisinde yer alabiliyor. Bu besinlerin tüketim sıklığı, hazırlanma şekli ve porsiyonları çocukların sağlığını ve okul başarısını olumsuz etkileyerek ileride çok ciddi sağlık sorunlarına veya derslere olan ilgi ve başarısının azalmasına yol açabiliyor. Diğer yandan çocukluk çağında görülen obezite sıklığı geçmişe göre daha yüksek orandadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün son verilerine göre obezite, yaşam kalitesini düşüren ve çocukluk döneminde de hızla artmakta olan bir salgın haline gelmiş durumda. Çocukluk çağında ortaya çıkan obezite sorunu çoğunlukla çocukların okuldaki beslenme durumuyla ilişkilendirilebilir. Yaşamın her alanında sağlığa olan katkısı göz ardı edilmemesi gereken beslenme, çocukların büyümelerine, fiziksel-psikolojik gelişimlerine ve eğitim başarılarına katkıda bulunmaktadır. Günün belirli zaman dilimini okulda geçirdiklerinden dolayı çocukların sadece evdeki beslenmelerini düzenlemek yeterli olmayacak, okuldaki beslenme düzenlerini de sağlıklı hale getirmek gerekecektir.