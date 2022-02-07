Sağlıklı tabaklar yarıştı

TOBB Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı tarafından çocukların kahvaltı yapmasını ve sağlıklı beslenmesini teşvik etmek için düzenlenen “Çocuklar için Sağlıklı Tabak Sunumları Yarışması düzenlendi.

"Sağlıklı çocuklar, sağlıklı gelecek" sloganıyla düzenlenen yarışmanın jüri üyeleri Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alan Şefi Gülhan Canbulat Karataş, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Canan Akyüz ve RTV Alan Şefi Seval Filiz oldu. Kazanan öğrencilere 50 TL’lik kırtasiye hediye çeki verilen yarışmada jürinin değerlendirmesi sonucunda 1.’lik ödülüne 10/A çocuk gelişimi sınıfından Aslı Oruç ve Eslemnur Ok layık görüldü.