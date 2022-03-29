Son Dakika
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Bizim anketlerimiz 85 milyon insanın duasıdır. Algı operasyonları bize sökmez.”
Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Aygün: "15-22 Mart tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizde açıklanmıştır.’
Eğitim 29.03.2022, 10:03 29.03.2022, 10:13
ÖSYM Başkanı Aygün: "15-22 Mart tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizde açıklanmıştır.’