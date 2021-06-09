Saddam’dan 24 saattir haber alınamıyor

Bursa’nın Keles ilçesinde yaşayan "Saddam" lakaplı 66 yaşındaki adamdan 24 saattir haber alınamıyor.

Keles’in Kıranışıklar Mahallesinde ikamet eden "Saddam" lakaplı Ramazan Ferik sırra kadem bastı. Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde evinden çıkan 66 yaşındaki Ramazan Ferik, bir daha geri dönmedi. Akşam saatlerine kadar gelmeyince jandarmaya haber veren ailesi, Ferik’in aklî dengesinin yerinde olmadığını, fakat ilk defa böyle geç kaldığını söyleyince bölgede dün geceden beri geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Kelesli Saddam’ı arama çalışmaları devam ediyor.